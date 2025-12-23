Haberler

Ankara uçuşlar iptal mi, seferler ertelendi mi?

Ankara uçuşlar iptal mi, seferler ertelendi mi?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan havalanan özel bir uçakla iletişimin kesildiği bildirildi. Uçağın radar ekranlarından kaybolması üzerine yetkili birimler süreci anlık olarak takip etmeye başladı. Yaşanan gelişmenin ardından "Ankara'daki uçuşlar iptal edildi mi, seferlerde gecikme olacak mı?" soruları gündeme geldi.

Başkentten havalanan özel jete hava trafik kontrolü tarafından ulaşılamaması üzerine ilgili kurumlar harekete geçti. Olası risklere karşı önlemler artırılırken, Ankara çıkışlı uçuşlarda iptal ya da erteleme olup olmayacağı merak konusu oldu.

RADAR İRTİBATI KOPTU, SÜREÇ YAKINDAN TAKİP EDİLİYOR

Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan kalkış yapan özel bir jetle havalanmasının ardından kısa süre içinde bağlantı sağlanamadığı belirtildi. Yaşanan gelişme sonrası ilgili birimler durumu anbean izlerken, hava trafiğinin güvenliği için gerekli tedbirler uygulamaya alındı.

UÇAKTA KRİTİK BİR İSMİN BULUNDUĞU İDDİA EDİLDİ

Radar ekranlarından kaybolan özel jetle ilgili dikkat çeken bir iddia kamuoyuna yansıdı. Uçakta Libya Genelkurmay Başkanı'nın yer aldığı öne sürülürken, konuya dair resmi kurumlardan şu ana kadar doğrulayıcı ya da yalanlayıcı bir açıklama gelmedi.

UÇUŞ GÜZERGÂHI VE UÇAK MODELİ NETLİK KAZANDI

Esenboğa'dan Trablus istikametine hareket eden Falcon 50 tipi iş jetinin, kalkışın ardından hava trafik kontrolüyle temasının kesildiği öğrenildi. Olası risk ihtimalleri göz önünde bulundurularak Ankara hava sahasının geçici süreyle uçuşlara kapatıldığı bildirildi.

BELİRSİZLİKLER SÜRÜYOR

Özel jetin kime ait olduğu, sahibinin kimliği, uçakta bulunan kişi sayısı ve yolculara ilişkin bilgiler henüz netleşmedi. Yetkililerden yapılacak yeni açıklamalar bekleniyor.

ANKARA'DA UÇUŞLAR DURDURULDU MU?

Alınan önlemler kapsamında Esenboğa Havalimanı geçici olarak uçuş trafiğine kapatılırken, bazı seferlerin Kayseri Havalimanı'na yönlendirildiği aktarıldı.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
Esenboğa'dan kalkan özel jet düştü! Enkazına ulaşıldı

Esenboğa'dan kalkan özel jet düştü! Enkazına ulaşıldı
Yerlikaya'dan radar bağlantısı kesilen uçakla ilgili açıklama

Ankara'da bağlantı kesilen uçakta o ülkenin genelkurmay başkanı varmış
Asgari ücret 28 bin 75 lira oldu

Yeni asgari ücret belli oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

CHP'nin Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nde İmamoğlu'nun fotoğrafı kaldırıldı

İmamoğlu'nu kahredecek görüntü
Serbest bırakılan Emrullah Erdinç'ten ilk açıklama

Serbest kalır kalmaz açıklama yaptı! İşte gözaltına alınma nedeni
Sosyal medyada gündem olan öğretmen: Bakan Tekin'i etiketleyen bile var

Gündem olan öğretmen: Bakan Tekin'i etiketleyen bile var
Canlı yayına damga vuran an: Cebinden çıkarıp saymaya başladı

Koca profesörün canlı yayında yaptığına bakın
CHP'nin Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nde İmamoğlu'nun fotoğrafı kaldırıldı

İmamoğlu'nu kahredecek görüntü
Almanya'da 100 gün izole yaşayana 23 bin Euro

100 gün dünyayla ilişiğini kesene 23 bin Euro verecekler
Habertürk grubundan açıklama: Spekülasyonlar 1300 çalışanımızı derinden üzmektedir

Uzun süre çalıştıkları kurumdan dikkat çeken açıklama