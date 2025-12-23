Ankara uçuşlar iptal mi, seferler ertelendi mi?

Başkentten havalanan özel jete hava trafik kontrolü tarafından ulaşılamaması üzerine ilgili kurumlar harekete geçti. Olası risklere karşı önlemler artırılırken, Ankara çıkışlı uçuşlarda iptal ya da erteleme olup olmayacağı merak konusu oldu.

RADAR İRTİBATI KOPTU, SÜREÇ YAKINDAN TAKİP EDİLİYOR

Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan kalkış yapan özel bir jetle havalanmasının ardından kısa süre içinde bağlantı sağlanamadığı belirtildi. Yaşanan gelişme sonrası ilgili birimler durumu anbean izlerken, hava trafiğinin güvenliği için gerekli tedbirler uygulamaya alındı.

UÇAKTA KRİTİK BİR İSMİN BULUNDUĞU İDDİA EDİLDİ

Radar ekranlarından kaybolan özel jetle ilgili dikkat çeken bir iddia kamuoyuna yansıdı. Uçakta Libya Genelkurmay Başkanı'nın yer aldığı öne sürülürken, konuya dair resmi kurumlardan şu ana kadar doğrulayıcı ya da yalanlayıcı bir açıklama gelmedi.

UÇUŞ GÜZERGÂHI VE UÇAK MODELİ NETLİK KAZANDI

Esenboğa'dan Trablus istikametine hareket eden Falcon 50 tipi iş jetinin, kalkışın ardından hava trafik kontrolüyle temasının kesildiği öğrenildi. Olası risk ihtimalleri göz önünde bulundurularak Ankara hava sahasının geçici süreyle uçuşlara kapatıldığı bildirildi.

BELİRSİZLİKLER SÜRÜYOR

Özel jetin kime ait olduğu, sahibinin kimliği, uçakta bulunan kişi sayısı ve yolculara ilişkin bilgiler henüz netleşmedi. Yetkililerden yapılacak yeni açıklamalar bekleniyor.

ANKARA'DA UÇUŞLAR DURDURULDU MU?

Alınan önlemler kapsamında Esenboğa Havalimanı geçici olarak uçuş trafiğine kapatılırken, bazı seferlerin Kayseri Havalimanı'na yönlendirildiği aktarıldı.