Ankara su kesintisi 10 Eylül 2026: Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? ASKİ duyurdu

Ankara su kesintisi olan yerler, ASKİ tarafından yayımlanan güncel duyuruların ardından gündeme geldi. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ), 10 Eylül 2026 Perşembe günü arıza ve çalışma nedeniyle su kesintisi yaşanacak bölgeleri açıkladı. Polatlı ve Mamak'ta belirli saatlerde su kesintisi yapılırken, Etimesgut'ta kesintinin 11 Eylül Cuma günü öğle saatlerine kadar sürmesi bekleniyor. Sincan'da ise bazı mahallelerde basınç düşüklüğü yaşanacak. Peki Ankara'da sular ne zaman gelecek? İşte ASKİ 10 Eylül Ankara su kesintisi saatleri ve detayları...

ANKARA SU KESİNTİSİ 10 EYLÜL

Güncel Ankara su kesintileri için Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) internet sitesi üzerinden bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. ASKİ tarafından yapılan açıklama şu şekildedir:

POLATLI

Şehitlik Mahallesi 13 Eylül Caddesi üzerinde bulunan içme suyu dağıtım şebeke hattındaki 110 mm çapındaki PVC borunun arızalanması nedeniyle 10 Eylül 2026 tarihinde saat 15.30 ile 20.00 arasında su kesintisi uygulanacaktır.

Kesintiden Şehitlik Mahallesi'nin bir kısmı etkilenecektir. Ekipler, arızanın en kısa sürede giderilmesi için çalışmalarını sürdürmektedir.

Şentepe Mahallesi Şehit Teğmen Nuri Caddesi üzerinde bulunan içme suyu dağıtım şebeke hattındaki 110 mm çapındaki PVC borunun arızalanması nedeniyle 10 Eylül 2026 tarihinde saat 17.00 ile 21.00 arasında su kesintisi uygulanacaktır.

Kesintiden Şentepe Mahallesi'nin bir kısmı etkilenecektir. Arızanın giderilmesi için ekipler sahada çalışmalarını sürdürmektedir.

ETİMESGUT

Yapı Denetimi Su İnşaat Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen "TC-2 İçme Suyu Deposu İletim Hattı Yapım İşi" kapsamında, Piyade Mahallesi İstasyon Caddesi'nde bulunan 2.200 mm çapındaki mevcut iletim hattına 1.600 mm çapındaki yeni iletim hattının bağlantısı yapılacaktır.

Çalışmalar kapsamında, Etimesgut ve Sincan ilçelerini besleyen 900 mm çapındaki mevcut canlı düktil iletim hattının altından geçiş yapılarak imalatın tamamlanması planlanmaktadır. Bu nedenle 10 Eylül 2026 Perşembe günü saat 20.00 ile 11 Eylül 2026 Cuma günü saat 12.00 arasında su kesintisi uygulanacaktır.

Kesintiden Oğuzlar, Ayyıldız, Topçu, Atakent, Elvan, Piyade, Süvari ve Kazım Karabekir mahalleleri ile 30 Ağustos, Alsancak ve İstasyon mahallelerinin bir kısmı etkilenecektir.

SİNCAN

Etimesgut ilçesi Piyade Mahallesi İstasyon Caddesi'nde yürütülen "TC-2 İçme Suyu Deposu İletim Hattı Yapım İşi" kapsamında, mevcut iletim hattına yeni iletim hattı bağlantısı yapılacaktır.

Çalışmaların 10 Eylül 2026 Perşembe günü saat 20.00 ile 11 Eylül 2026 Cuma günü saat 12.00 arasında gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.

Bu çalışmalar nedeniyle Maraşal Çakmak, Selçuklu, Ertuğrul Gazi, Osmanlı, Andiçen, Atatürk, Pınarbaşı, Cimşit, Tandoğan ve Malazgirt mahallelerinde basınç düşüklüğü yaşanacaktır.

MAMAK

Ekin Mahallesi 1635. Sokak'ta bulunan 100 mm çapındaki içme suyu hattında meydana gelen arıza nedeniyle 10 Eylül 2026 tarihinde saat 14.10 ile 21.00 arasında su kesintisi uygulanacaktır.

Kesintiden Ekin Mahallesi ile Başak Mahallesi'nin üst kotları etkilenecektir. Arızanın en kısa sürede giderilmesi için ekipler çalışmalarını sahada sürdürmektedir.