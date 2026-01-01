Ankara okullar tatil mi SON DAKİKA! 2 Ocak 2026 Cuma Ankara yarın okullar tatil mi? Ankara Valiliği kar tatili açıklaması!

Ankaraokullar tatil mi son dakika! 2 Ocak 2026 Cuma günü için Ankara'da okulların durumu merak ediliyor. Resmi kaynaklardan yapılacak duyurular, öğrenciler ve veliler açısından belirleyici olacak.

ANKARA OKULLAR TATİL Mİ 2 OCAK?

1 Ocak 2026 tarihi itibarıyla Ankara Valiliği ya da Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2 Ocak 2026 Cuma günü için okulların tatil edildiğine dair herhangi bir resmi açıklama yapılmadı. Mevcut bilgiler doğrultusunda Ankara genelinde eğitim-öğretim faaliyetlerinin planlandığı şekilde sürmesi bekleniyor ve okulların açık olacağı bilgisi paylaşılıyor.

Yetkililerden şu ana kadar yayımlanmış bir tatil kararı bulunmazken, hava koşullarına bağlı olarak gün içinde yeni bir duyuru yapılabileceği ihtimali de takip ediliyor. Özellikle gece ve sabah saatlerinde etkili olan soğuk hava, buzlanma ve don riski nedeniyle gözler valiliğin resmi açıklamalarına çevrilmiş durumda.

2 OCAK 2026 CUMA ANKARA'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Ankara için 2 Ocak 2026 Cuma gününe ilişkin resmi tatil kararı şu an için bulunmuyor. Valilik ve Milli Eğitim Bakanlığı kaynaklarında yayımlanmış bir duyuru olmaması nedeniyle eğitim-öğretimin normal takvimine göre devam edeceği bilgisi geçerliliğini koruyor.

Buna karşın yoğun soğuk hava şartları ve yollarda buzlanma riskinin sürmesi nedeniyle son dakika bir karar alınabileceği de hatırlatılıyor. En güncel ve doğru bilginin Ankara Valiliği'nin resmi internet sitesi ile sosyal medya hesapları üzerinden duyurulacağı belirtiliyor.

ANKARA HAVA DURUMU 2 OCAK CUMA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve güvenilir kaynakların paylaştığı tahminlere göre 2 Ocak Cuma günü Ankara'da hava güneşli ya da az bulutlu olacak. Yoğun kar yağışı beklentisi bulunmazken, önceki günlerde görülen hafif kar yağışlarının ardından havanın açacağı bildiriliyor.

Sıcaklık değerlerinin gece ve sabah saatlerinde -8°C ila -13°C arasında, gün içinde ise -2°C ila -1°C civarında seyretmesi bekleniyor. Don ve buzlanma riskinin yüksek olduğu vurgulanırken, rüzgarın hafif eseceği ve özellikle ulaşımda dikkatli olunması gerektiği uyarıları yapılıyor.