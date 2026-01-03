Ankara okullar tatil mi, 5 Ocak Pazartesi Ankara kar yağışı okullar tatil mi? Ankara Valiliği kar tatili açıklaması!

5 Ocak Pazartesi günü Ankara'da okulların durumu gündemdeki yerini koruyor. Hava koşulları ve resmi açıklamalar doğrultusunda eğitim-öğretimin seyrine ilişkin bilgiler yakından takip ediliyor.

5 OCAK ANKARA HAVA DURUMU

5 Ocak Pazartesi günü Ankara'da hava sıcaklıklarının mevsim normallerine yakın seyretmesi beklenmektedir. Günün en düşük sıcaklıklarının -1°C ile 0°C civarında, en yüksek sıcaklıkların ise 4°C ile 9°C arasında olacağı tahmin edilmektedir. Parçalı ve çok bulutlu hava kent genelinde etkili olacaktır.

Meteorolojik değerlendirmelerde, özellikle sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don riskine dikkat çekilmektedir. Yer yer sis ve pus görülebileceği, Elmadağ ve Ayaş gibi yüksek kesimlerde don ihtimalinin şehir merkezine göre daha yüksek olduğu bildirilmektedir. Bununla birlikte 5 Ocak için özel bir yoğun kar uyarısı bulunmamaktadır.

ANKARA OKULLAR TATİL Mİ 5 OCAK?

5 Ocak 2026 Pazartesi günü Ankara'da okullar tatil değildir. Ankara Valiliği ya da Milli Eğitim Bakanlığı tarafından şu ana kadar eğitime ara verildiğine dair herhangi bir resmi karar açıklanmadı. Mevcut bilgilere göre kent genelinde eğitim-öğretim faaliyetleri planlandığı şekilde sürmektedir.

Yetkililer tarafından paylaşılan resmi bir tatil kararı bulunmadığı için okullarda derslerin normal programına uygun olarak yapılması beklenmektedir. Kar tatiline yönelik duyuruların, hava koşullarında ani ve ciddi bir olumsuzluk yaşanması halinde gece ya da sabah erken saatlerde yapılabildiği bilindiğinden, güncel açıklamaların resmi kaynaklardan izlenmesi gerekmektedir.

ANKARA KAR YAĞIŞI PAZARTESİ OKULLAR TATİL Mİ?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün güncel tahminlerine göre 5 Ocak Pazartesi günü Ankara'da yoğun bir kar yağışı beklenmemektedir. Gün boyunca parçalı ve çok bulutlu bir havanın etkili olacağı, yağış ihtimalinin ise düşük olduğu bildirilmektedir. Bu çerçevede kar, yağmur ya da karla karışık yağmur beklentisi bulunmamaktadır.

Sabah ve gece saatlerinde yer yer buzlanma ve don olayı görülebileceği, ayrıca sis ve pusun etkili olabileceği belirtilmektedir. Yüksek kesimlerde don riskinin bir miktar daha fazla olmasına rağmen şehir merkezinde yoğun kar birikimi ya da tipi beklentisi yer almamaktadır. Bu hava koşulları doğrultusunda şu an için eğitime ara verilmesini gerektiren bir tablo bulunmamaktadır.