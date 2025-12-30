Haberler

Ankara okullar tatil mi? 31 Aralık Çarşamba Ankara'da okul yok mu (KAR TATİLİ – ANKARA VALİLİĞİ)?

Güncelleme:
Türkiye genelinde etkisini giderek artıran soğuk hava sistemi ve kesintisiz süren kar yağışı, pek çok şehirde günlük hayatı zorlaştırıyor. Başkent Ankara'da da yoğun kar örtüsü ve beklenen buzlanma nedeniyle eğitim öğretime ara verilip verilmeyeceği gündeme geldi. Bu kapsamda "Ankara'da okullar tatil mi?" ve "31 Aralık Çarşamba günü dersler yapılacak mı?" soruları, öğrenciler ve veliler tarafından yakından takip ediliyor.

31 Aralık Çarşamba günü için okullarda eğitime ara verilmesi ihtimali belirsizliğini korurken, başkentte eğitim durumuna ilişkin merak her geçen saat artıyor. Haftanın ilk günlerinde okulların açık olup olmayacağına dair net bir açıklama yapılmazken, Ankara'daki okul durumu sosyal medya ve dijital mecralarda en çok araştırılan konular arasına girdi. Öğrenci ve veliler, resmi kurumlardan gelecek açıklamalara odaklanmış durumda.

ANKARA'DA KAR YAĞIŞI KISA SÜREDE ETKİSİNİ KAYBEDECEK

Meteoroloji'nin güncel değerlendirmelerine göre Ankara'da etkili olan kar yağışının uzun soluklu olması beklenmiyor. Gece saatlerinden sonra yağışın zayıflayarak sona ermesi ve kentin çok bulutlu bir havanın etkisine girmesi öngörülüyor. Hava sıcaklıklarında ise dikkat çekici bir düşüş ya da artış beklenmediği ifade ediliyor.

ANKARA'DA YARIN OKULLAR TATİL OLACAK MI?

Başkentte görülen kar yağışı sonrası öğrenciler ve veliler, eğitim-öğretime ara verilip verilmeyeceğine dair yapılacak açıklamalara odaklandı. "Ankara'da yarın okullar tatil mi?" sorusu kamuoyunda en çok merak edilen başlıklar arasında yer alırken, şu ana kadar resmi makamlardan eğitime ara verildiğine dair bir açıklama yapılmadı. Yetkililerden gelecek olası yeni bir kararın, kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.

