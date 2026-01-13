Ankara okullar tatil mi, 14 Ocak Çarşamba Ankara'da okul yok mu (ANKARA VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?

14 Ocak Çarşamba Ankara okullar tatil mi, Ankara'da okul yok mu soruları arama motorlarında en çok araştırılan konular arasında yer aldı. Olumsuz hava koşulları sonrası Ankara Valiliği'nin kar tatiliyle ilgili son dakika açıklamaları merakla bekleniyor.

ANKARA HAVA DURUMU

Ankara'da Dondurucu Soğuk Etkisini Sürdürüyor

Ankara'da soğuk hava etkisini artırarak devam ediyor. Meteoroloji verilerine göre başkentte bu akşamdan itibaren hava parçalı bulutlu olacak ancak sıcaklıklar gece saatlerinde -5 dereceye kadar düşecek.

Anlık ve Saatlik Hava Durumu:

Salı günü 21.00–24.00 saatleri arasında Ankara'da hava parçalı bulutlu, sıcaklık -3 derece olarak ölçülecek. Gece ilerledikçe soğuk daha da etkili olacak.

Çarşamba günü 24.00–06.00 saatleri arasında sıcaklık -4 ila -5 derece aralığında seyredecek. Sabah saatlerinde hava yine parçalı bulutlu olacak ve sıcaklık -3 derece civarında kalacak.

Günün ilerleyen saatlerinde sıcaklıklar sınırlı da olsa artacak. Çarşamba 09.00–15.00 saatleri arasında hava parçalı bulutlu, sıcaklık 0 ila 1 derece arasında değişecek. Öğle saatlerinde rüzgârın zaman zaman saatte 26 km hıza ulaşması bekleniyor.

Akşam saatlerinden itibaren sıcaklık yeniden düşüşe geçecek. Çarşamba akşamı hava sıcaklığı -1 derece, gece saatlerinde ise -2 derece olacak. Hissedilen sıcaklık yer yer -5 dereceye kadar inecek.

5 Günlük Hava Durumu Tahmini:

Başkentte önümüzdeki 5 gün boyunca yağış beklenmezken, hava genellikle parçalı ve az bulutlu olacak. Ancak gece ve sabah saatlerinde don riski devam edecek.

14 Ocak Çarşamba: Parçalı bulutlu, en düşük -5, en yüksek 1 derece

15 Ocak Perşembe: Az bulutlu, en düşük -1, en yüksek 5 derece

16 Ocak Cuma: Az bulutlu, en düşük 1, en yüksek 7 derece

17 Ocak Cumartesi : Parçalı bulutlu, en düşük -1, en yüksek 3 derece

18 Ocak Pazar : Parçalı bulutlu, en düşük -5, en yüksek 1 derece

Yetkililer, özellikle gece ve sabah saatlerinde don ve buzlanma riskine karşı sürücüleri ve vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyarıyor. Soğuk havanın rüzgârla birlikte daha sert hissedileceği belirtiliyor.

ANKARA OKULLAR TATİL Mİ?

14 Ocak Çarşamba günü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi. Güncel gelişmeleri ve duyuruları sayfamızdan takip edebilirsiniz.