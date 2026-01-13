Ankara okullar tatil mi, 13 Ocak Salı Ankara'da okul yok mu (ANKARA VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?

13 Ocak Salı Ankara okullar tatil mi, Ankara'da okul yok mu soruları arama motorlarında en çok araştırılan konular arasında yer aldı. Olumsuz hava koşulları sonrası Ankara Valiliği'nin kar tatiliyle ilgili son dakika açıklamaları merakla bekleniyor.

ANKARA HAVA DURUMU

Ankara'da kış etkisini göstermeye devam ediyor. Meteoroloji verilerine göre kent genelinde pazartesi akşamından itibaren çok bulutlu hava, gece saatlerinden itibaren ise hafif kar yağışı etkili olacak. Salı günü boyunca kar yağışı aralıklarla devam edecek ve sıcaklıklar gündüz saatlerinde 0-1 derece civarında, gece saatlerinde ise eksilerde seyredecek.

SAAT SAAT ANKARA HAVA DURUMU

Pazartesi akşamı (21.00 – 24.00) saatlerinde Ankara'da hava çok bulutlu olacak. Sıcaklık 0 derece, hissedilen sıcaklık ise -2 derece olacak. Nem oranı %75, rüzgar hızı ise saatte 18 km olarak ölçülüyor.

Salı günü gece saatlerinde hafif kar yağışı bekleniyor:

00.00 – 03.00: sıcaklık 0 derece, hissedilen sıcaklık -3 derece,

03.00 – 06.00: sıcaklık -1 derece, hissedilen sıcaklık -4 derece,

06.00 – 09.00: sıcaklık -1 derece, hissedilen sıcaklık -4 derece, kar yağışı devam edecek.

Sabah ve öğle saatlerinde kar yağışı hafif şekilde sürecek:

09.00 – 12.00: sıcaklık -1 derece, hissedilen sıcaklık -5 derece,

12.00 – 15.00: sıcaklık 1 derece, hissedilen sıcaklık 1 derece,

15.00 – 18.00: sıcaklık 0 derece, hissedilen sıcaklık -3 derece.

Akşam saatlerinde hava parçalı bulutlu olacak:

18.00 – 21.00: sıcaklık -2 derece,

21.00 – 24.00: sıcaklık -3 derece, rüzgar hızı saatte 8 km.

ANKARA'DA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ

Meteoroloji verilerine göre Ankara'da önümüzdeki günlerde hava çoğunlukla parçalı bulutlu olacak, sıcaklıklar gece eksi, gündüz ise pozitif değerlerde seyredecek.

13 Ocak Salı

Hafif kar yağışlı,

En düşük sıcaklık -2°C, en yüksek 0°C,

Rüzgar hızı saatte 12 km.

14 Ocak Çarşamba

Parçalı bulutlu,

En düşük sıcaklık -3°C, en yüksek 1°C,

Rüzgar hızı saatte 10 km.

15 Ocak Perşembe

Parçalı bulutlu,

En düşük sıcaklık 0°C, en yüksek 5°C,

Rüzgar hızı saatte 11 km.

16 Ocak Cuma

Parçalı bulutlu,

En düşük sıcaklık 0°C, en yüksek 6°C,

Rüzgar hızı saatte 4 km.

17 Ocak Cumartesi

Parçalı bulutlu,

En düşük sıcaklık 0°C, en yüksek 5°C,

Rüzgar hızı saatte 7 km.

VATANDAŞLARA UYARI

Yetkililer, özellikle gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olunmasını istedi. Sürücüler ve yayalar için uyarılar yapılırken, soğuk havaya karşı önlem alınması önerildi.

ANKARA OKULLAR TATİL Mİ?

13 Ocak Salı günü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi. Güncel gelişmeleri ve duyuruları sayfamızdan takip edebilirsiniz.