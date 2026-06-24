Ankara NATO Zirvesi kapalı yollar! NATO Zirvesi Ankara Valiliği kapalı yollar açıklaması nedir?

Türkiye’nin başkenti Ankara, 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi öncesinde kapsamlı güvenlik önlemlerinin uygulanacağı bir döneme giriyor. Ankara Valiliği, zirve süresince kamu düzeninin korunması ve heyetlerin güvenliğinin sağlanması amacıyla alınan kararları duyurdu. Ankara NATO Zirvesi kapalı yollar haberimizde...

NATO ZİRVESİ KAPALI YOLLAR

Ankara Valiliği’nin açıklamasına göre 7-8 Temmuz 2026 tarihlerinde düzenlenecek NATO Zirvesi kapsamında, zirvenin yapılacağı alanlar, delegasyonların konaklayacağı yerler ve geçiş yapacağı güzergahlar başta olmak üzere belirlenen hassas bölgelere yetkisiz araç ve şahısların girişinin engellenmesine karar verildi.

Özellikle Çankaya, Yenimahalle ve Esenboğa Havalimanı güzergahı başta olmak üzere birçok noktada trafik akışının yeniden düzenleneceği, kritik bölgelerde araç ve yaya girişlerinin kontrollü şekilde sağlanacağı, bazı güzergahların ise geçici olarak kısıtlanabileceği bildirildi.

Valilik kararında, zirve güvenliğinin sağlanması ve kamu düzeninin korunarak vatandaşların huzur ve güvenliğinin sürdürülebilmesi amacıyla gerekli güvenlik tedbirlerinin alındığı kaydedildi. Esenboğa Havalimanı çevresi ile devlet konuklarının konaklayacağı bölgelerde güvenlik çemberi oluşturulacağı, sivil trafiğin belirli saatlerde yönlendirileceği belirtildi. Kent genelinde uygulanacak güvenlik planı kapsamında hem ulaşım hem de alan kontrolünün en üst seviyeye çıkarılacağı aktarıldı.

ANKARA NATO ZİRVESİ KAPALI YOLLAR

Ankara Valiliği tarafından yapılan açıklama şöyledir:

Ankara’da 7-8 Temmuz 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan 36. NATO Zirvesi kapsamında; gerek zirve güvenliğinin sağlanması gerek kamu düzeninin korunarak vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sürdürülebilmesi amacıyla gerekli güvenlik tedbirleri alınmış olup bu doğrultuda aşağıdaki kararlar alınmıştır.

2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’nun 6–10 ve 22. maddesinde "parklarda, mabetlerde, kamu hizmeti gören bina ve tesislerde ve bunların eklentilerinde ve Türkiye Büyük Millet Meclisine 1 km uzaklıktaki alan içerisinde toplantı yapılamaz. Genel meydanlardaki toplantılarda halkın ve ulaşım araçlarının gelip geçmesini sağlamak üzere Valilik ve Kaymakamlıklarca yapılacak düzenlemelere uyulması zorunludur” hükümlerine aykırı eylem/etkinliklerin önlenmesi amacıyla;

2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’nun 17. maddesinde "Bölge valisi, vali veya kaymakam, milli güvenlik kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlığın ve genel ahlakın veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla, belirli bir toplantıyı bir ayı aşmamak üzere erteleyebilir veya suç isleneceğine dair açık ve yakın tehlike mevcut olması halinde yasaklayabilir" hükmü,

"5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 11/C maddesinde“İl sınırları içinde huzur ve güvenliğin, kişi dokunulmazlığının, tasarrufa müteallik emniyetin, kamu esenliğinin sağlanması ve önleyici kolluk yetkisi Valinin ödev ve görevlerindendir. (Ek cümle: 25/7/2018-7145/1 md.) Bunları sağlamak için Vali gereken karar ve tedbirleri alır.” hükmüne istinaden;

NATO Zirvesi ile ilgili misafirlerin konaklama yapacağı ve toplantının yapılacağı yerlerde daha önce çeşitli gruplar tarafından yapılan eylemler ve bu grupların sosyal medya aracılığıyla yapılan çağrıları da göz önüne alındığında;

Milli güvenliğin, ülkemizin itibarının, vatandaşların huzur ve güvenliğinin, kamu düzeninin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi, başkalarının hak ve özgürlükleri ile zirveye katılacak heyetlerin can güvenliklerinin en üst seviyede korunması amacıyla;

İLİMİZ GENELİNDE,

Zirvenin yapılacağı alanlar, delegasyonun konaklayacağı yerler ve geçiş yapacağı güzergahlar başta olmak üzere belirlenen hassas bölgelere yetkisiz araç ve şahısların girişinin engellenmesi,

Söz konusu tarihler arasında ilimiz hava sahasında (Valilik izni haricinde) her türlü insansız hava aracı (drone vb.) uçuşunun yasaklanması,

Açık ve kapalı alanda yapılacak toplanma, toplantı ve gösteri yürüyüşü, basın açıklaması, açlık grevi, oturma eylemi, protesto eylemi, miting, stant açma, çadır kurma, el ilanı/bildiri/broşür dağıtma, afiş/pankart asma vb. eylem/etkinliklerin 5442 Sayılı Kanun’un 11/C maddesi ve 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’nun 17. maddesi kapsamında 28 Haziran 2026 günü saat 00.00’dan 10 Temmuz 2026 günü saat 23.59’a kadar (13 gün) süre ile YASAKLANMASI hususunda gerekli kararlar alınmıştır.

Kamuoyunun bilgisine sunulur.