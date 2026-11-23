Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Ankara metrosunda yaşanan aksaklıklar nedeniyle yolcular seferlerin durumunu araştırmaya başladı. Cuma günü Milli Kütüphane Metro İstasyonu'nda meydana gelen olayın ardından tren seferlerine güvenlik gerekçesiyle ara verildiği ve yolcuların tahliye edildiği öğrenildi. Olayın ardından metroda intihar girişimi yaşandığı yönünde iddialar gündeme gelirken EGO Genel Müdürlüğü, durumu hatta izinsiz giriş olarak tanımladı. Peki, Ankara metroda intihar mı oldu, seferler neden aksadı?

ANKARA METRODA İNTİHAR MI OLDU?

Ankara'da Milli Kütüphane Metro İstasyonu'nda yaşanan olayın ardından metroda intihar girişiminde bulunulduğu yönünde iddialar ortaya atıldı. Ancak EGO Genel Müdürlüğünün konuya ilişkin açıklamasında intihar veya intihar girişimine dair herhangi bir bilgi paylaşılmadı.

Kurum, yaşanan olayı hatta izinsiz giriş olarak tanımlarken ekiplerin müdahalesinin sürdüğünü ve yasal işlemlerin başlatıldığını bildirdi. Bu nedenle olayın intihar girişimi olduğuna ilişkin iddialar resmî açıklamayla doğrulanmış değil.

ANKARA METRO SEFERLERİ NEDEN AKSADI?

Cuma günü Milli Kütüphane Metro İstasyonu'nda yaşanan olayın ardından güvenlik gerekçesiyle tren seferlerine ara verildi. Metroda bulunan yolcular görevliler eşliğinde tahliye edilirken EGO ekipleri ve güvenlik görevlileri bölgede çalışma başlattı.

Olay nedeniyle M2 hattının Kızılay ile MTA arasındaki bölümünde metro ulaşımı kesintiye uğradı. Seferlerde yaşanan aksaklığın ardından yolcular ulaşımın mevcut durumuna ilişkin bilgi aramaya başladı.

EGO'DAN ANKARA METRO AÇIKLAMASI GELDİ Mİ?

EGO Genel Müdürlüğü, Milli Kütüphane Metro İstasyonu'nda yaşanan olayı hatta izinsiz giriş olarak açıkladı. Kurumun paylaşımında olayla ilgili ekiplerin müdahalesinin devam ettiği ve yasal işlemlerin başlatıldığı belirtildi. Açıklamada intihar veya intihar girişimi iddialarına ilişkin bir değerlendirme yer almadı.

Ankara metrosundaki seferlerin güncel durumuna ilişkin ise kullanıcıların bildirdiği aksaklıklar dışında yeni bir resmî açıklama bulunmuyor.