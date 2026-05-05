Ankara metro SON DAKİKA! Ankara metro intihar mı oldu? Ankara Metrosu’nda seferler neden durdu?

5 Mayıs 2026 sabahı Başkent Ankara’da toplu ulaşımın en kritik damarlarından biri olan metro hattında yaşanan beklenmedik gelişme, binlerce vatandaşın günlük rutinini sekteye uğrattı. İş saatine denk gelen aksaklık, istasyonlarda yoğunluk oluştururken yetkililerin yaptığı açıklamalar olayın güvenlik boyutuna dikkat çekti. Peki, Ankara metro intihar mı oldu? Ankara Metrosu’nda seferler neden durdu? İşte Ankara Metrosu’nda yaşanan son durumun ayrıntıları…

ANKARA METRO İNTİHAR MI OLDU?

Sabah saatlerinde metro istasyonlarında yapılan anonslar ve sosyal medyada yayılan iddialar, olayın niteliğine dair çeşitli spekülasyonlara yol açtı. Özellikle “intihar girişimi mi yaşandı?” sorusu kamuoyunda sıkça dile getirildi. Ancak resmi kaynaklar tarafından yapılan ilk bilgilendirmelerde, olayın bir “hatta izinsiz giriş” durumu olduğu vurgulandı.

Yetkililer, metro hattına izinsiz giren bir şahsın tespit edildiğini ve bu durumun ciddi bir güvenlik riski oluşturduğunu açıkladı. Güvenlik protokolleri gereği hattaki elektrik akımı kesildi ve teknik ekipler ile emniyet birimleri olay yerine yönlendirildi. Bu süreçte herhangi bir intihar vakasına ilişkin doğrulanmış resmi bir açıklama yapılmadı.

Bu tür durumlarda yanlış bilgi yayılımının önüne geçmek adına, vatandaşların yalnızca resmi açıklamalara itibar etmesi gerektiği özellikle hatırlatılıyor. Olayın detaylarına ilişkin incelemelerin sürdüğü bildirildi.

ANKARA METROSU’NDA SEFERLER NEDEN DURDU?

Ankara Metrosu’nda seferlerin durdurulmasının temel nedeni, güvenlik prosedürlerinin devreye alınması oldu. Metro hattına izinsiz giriş yapılması, raylı sistemlerde en yüksek risk kategorilerinden biri olarak değerlendiriliyor. Bu nedenle, olası bir kazayı önlemek adına sistem tamamen durduruldu.

İstasyonlarda yapılan anonslarda, “hatta izinsiz giriş” olduğu açıkça belirtilirken, teknik ekiplerin inceleme başlattığı ifade edildi. Enerji kesintisi uygulanarak tren trafiği geçici olarak askıya alındı. Bu süreçte hem hattın güvenliği sağlandı hem de olayın boyutunun netleştirilmesi amaçlandı.

Sabah saatlerinin yoğunluğuna denk gelen bu kesinti, özellikle işe ve okula gitmek isteyen vatandaşlar için ciddi bir aksama yarattı. İstasyon girişlerinde ve peronlarda kalabalıklar oluşurken, alternatif ulaşım arayışları hız kazandı.

EGO’DAN ALTERNATİF ULAŞIM ADIMI

EGO resmi açıklamasında:

"MTA İstasyonu’nda gerçekleşen hatta izinsiz giriş olayı nedeniyle, işletimimiz Necatibey ile Tarım Bakanlığı istasyonları arasında tren aktarmalı olarak sürdürülecek ayrıca ilave otobüs seferleri ile desteklenecektir.''