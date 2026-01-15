Ankara elektrik kesintisi! Başkent Elektrik 15-16 Ocak Ankara'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

Ankara elektrik kesintisi listesi ve Başkent EDAŞ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BAŞKENTEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 15 Ocak günü Ankara'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. Ankara'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Ankara'ya elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...

ANKARA'DA 15–16 OCAK ELEKTRİK KESİNTİSİ: İLÇE İLÇE GÜNCEL LİSTE

Ankara genelinde 15 ve 16 Ocak tarihlerinde şebeke iyileştirme ve bakım çalışmaları kapsamında çok sayıda ilçede planlı elektrik kesintileri uygulanacak. Başkent Elektrik ekiplerinin sahada olacağı çalışmalar nedeniyle vatandaşların önlem alması istendi. İşte ilçe ilçe kesinti detayları…

ÇANKAYA'DA ELEKTRİKLER NE ZAMAN KESİLECEK?

Çankaya ilçesinde 16 Ocak günü farklı saat aralıklarında planlı kesintiler yapılacak. En uzun kesinti 14.00 – 17.00 saatleri arasında gerçekleşecek.

Elektrik kesintisinden etkilenecek sokaklar:

Ahmetadil, Billur, Ballı, Güvenlik, Havuzlu, Paris

Ayrıca gün içerisinde Kazakistan, Azerbaycan, Şevket Süreyya Aydemir, Prof. Dr. Muammer Aksoy, Cengizhan, Çınar Dibi ve Taşkent çevresinde saatlik kesintiler uygulanacak.

KEÇİÖREN'DE ELEKTRİK KESİNTİSİ HANGİ GÜNLER VAR?

Keçiören'de 15 Ocak'ta 733. Sokak'ta planlı kesinti yapılması bekleniyor.

16 Ocak'ta ise ilçenin farklı mahallelerinde şebeke bakım çalışmaları nedeniyle gün boyu kademeli kesintiler uygulanacak.

Yetkililer, özellikle elektronik cihazlar için tedbir alınmasını öneriyor.

YENİMAHALLE'DE 15 VE 16 OCAK ELEKTRİK KESİNTİSİ

Yenimahalle ilçesinde iki gün boyunca farklı mahalle ve sokaklarda bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintileri yaşanacak. Kesintiler gün içerisinde değişen saat aralıklarında uygulanacak.

Vatandaşların günlük planlarını buna göre yapmaları istendi.

ALTINDAĞ'DA 16 OCAK ELEKTRİK KESİNTİSİ

Altındağ ilçesinde 16 Ocak'ta 09.30 – 17.30 saatleri arasında geniş kapsamlı bir kesinti uygulanacak.

Etkilenen bölgeler:

Karayer 2, Oduncu Yolu, Şehit Orhan Yıldız, 574. Sokak

BEYPAZARI'NDA ELEKTRİK KESİNTİSİ HANGİ MAHALLELERDE?

Beypazarı'nda 16 Ocak günü 11.15 – 17.00 saatleri arasında çok sayıda mahallede elektrik kesintisi yapılacak.

Kesintiden etkilenecek bazı bölgeler:

Merkez, Dibekören, Acısu, Boztepe Yolu, Belediye Evleri, Pınar, Fatih, Kazım Karabekir, Ziya Paşa, Zambak, Bahçeler, Gül, Atlas, Muhsin Yazıcıoğlu

Çalışmaların gün içerisinde tamamlanması planlanıyor.

AKYURT VE ÇUBUK'TA UZUN SÜRELİ ELEKTRİK KESİNTİSİ

Akyurt'ta 16 Ocak 14.00 – 17.00,

17 Ocak'ta ise 09.15 – 17.00 saatleri arasında geniş çaplı kesintiler yapılacak.

Çubuk ilçesinde de benzer şekilde 16 ve 17 Ocak tarihlerinde tam gün sürecek bakım çalışmaları planlanıyor.

ELMADAĞ, GÖLBAŞI VE GÜDÜL'DE ELEKTRİKLER KESİLECEK Mİ?

Elmadağ :

16 Ocak'ta sabah saatlerinden itibaren farklı mahallelerde 09.00 – 17.00 arası kesintiler uygulanacak.

Gölbaşı :

Koparan, Çimşit, Kırıklı, Tepeyurt ve Kızılcaşar çevresinde gün boyu elektrik kesintisi yaşanacak.

Güdül :

16 Ocak'ta 11.00 – 14.00 saatleri arasında Bavlaz, Başayaş ve Alay mevkiinde enerji verilemeyecek.