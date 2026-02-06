Ankara elektrik kesintisi! 7-8-9 Şubat Ankara'da elektrik kesintisi son dakika ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

Ankara elektrik kesintisi listesi ve Başkent elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BAŞKENTEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 7 Şubat günü Ankara'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. Ankara'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Ankara'ya elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...

ANKARA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Ankara'daki elektrik kesintileri hakkında Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi tarafından yapılan açıklama şu şekildedir:

Beypazarı

Beypazarı ilçesinde planlanan bakım çalışmaları kapsamında 10 Şubat 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.00 arasında elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesintinin nedeni şebeke iyileştirme çalışmalarıdır. Bu çalışmadan Şehit Hakan Toydemir Sokak, Fatih 1 Sokak, Sakarya Sokak, Şehit Mustafa Bozkurt Sokak ve Harman Sokak etkilenecektir.

İlçede ayrıca devam eden anlık arızalar bulunmaktadır. Kırbaşı Mahallesi Şehit Mustafa Bozkurt Sokak, Akçakavak Mahallesi Şehit Mustafa Bozkurt Sokak, Dibecik Mahallesi Dibecik Sokak ve Hacıkara Mahallesi 104. Sokak bölgelerinde şebeke arızası nedeniyle elektrik kesintisi yaşanmaktadır. Ekiplerin çalışmaları sürmekte olup enerjinin en kısa sürede yeniden verilmesi planlanmaktadır.

Elmadağ

Elmadağ ilçesinde farklı tarihlerde planlanan bakım çalışmaları yapılacaktır.

7 Şubat 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.00 arasında Karacahasan Mahallesi, 172. Sokak, Kuşçuali bölgesi ve Karacahasan Küme Evleri, şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisinden etkilenecektir.

11 Şubat 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.00 arasında yine Karacahasan Mahallesi, 172. Sokak, Kuşçuali bölgesi ve Karacahasan Küme Evleri için benzer kapsamda bir bakım çalışması planlanmaktadır.

Aynı gün, 11 Şubat 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında Beşevler, Şehit Mehmet Serkan Meşe 1, Ginolu, Barbaros, Didi, Şehit Hasan Özdemir, Yeni Sanayi Sitesi ve Yeni Sanayi Sitesi 2. Kısım başta olmak üzere çok sayıda cadde ve sokakta şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yaşanacaktır.

10 Şubat 2026 tarihinde saat 10.00 ile 12.00 arasında Menderes Sokak, İpek 1 Sokak, Ahmet Yesevi Sokak ve Barbaros Sokak'ta bakım çalışmaları yapılacaktır.

Aynı gün saat 15.00 ile 17.00 arasında ise Çiftlik Hasanoğlan Bahçelievler, Miraç, Üçyol, Menderes ve çevresindeki birçok sokak bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisinden etkilenecektir.

Kalecik

Kalecik ilçesinde 11 Şubat 2026 tarihinde saat 10.00 ile 18.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları gerçekleştirilecektir. Bu çalışmalar kapsamında Küçükcamili, 19 Mayıs, Avni Akyol, Çatalören, Boyalık, Büyükboyalık Sitesi, Keklicek, Yeniköy, Küçükbayat, Büyükcamili, Küçükboyalık, Büyükbayat, Üçem, Şehriban ve Çatalçeşme bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.