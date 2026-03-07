Ankara elektrik kesintisi! 7-8-9 Mart Ankara'da elektrik kesintisi son dakika ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

Ankara elektrik kesintisi listesi ve Başkent elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BAŞKENTEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 7 Mart günü Ankara'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. Ankara'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Ankara'ya elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...

ANKARA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Ankara'daki elektrik kesintileri hakkında Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi tarafından yapılan açıklama şu şekildedir:

AKYURT

07 Mart 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Serinyayla, Çalışkan, Ataköy ve Yaprakbayırı caddelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

07 Mart 2026 tarihinde saat 09.15 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Merkez, Özündere, 185, 134, 194, 189, 190, 186, 187, 181, Samut, Kızık ve Kızık Küme caddelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

07 Mart 2026 tarihinde saat 09.15 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Ahmetadil, Susuz ve Tahtayazı caddelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

07 Mart 2026 tarihinde saat 09.15 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Atatürk, 1., Ahmetadil, Karahöyük, Demirtaş, Karatepe, Hançılı, Yüzbey, Sırıklı, Gündoğmuş, Kınık, Şemsettin, Beykavağı ve Koyunbaba caddelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

09 Mart 2026 tarihinde saat 09.15 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Kızık Küme caddesinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

10 Mart 2026 tarihinde saat 09.15 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 112, Çankırı, 115, 103, 101, 108, 99, 97, Yunus Emre, 102, 100, 105 ve Güzelhisar caddelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

10 Mart 2026 tarihinde saat 09.15 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Kızık Küme caddesinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

AYAŞ

09 Mart 2026 tarihinde saat 10.00 ile 16.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle A Kümesi Akkaya, Fatih Sultan Mehmet 1, Köroğlu, Çiğdem, Savaşlar, Oğuz, Lale 1, Ahmet Çavuş, Şehit Ayhan Oğuz, Pamuk Dede, Şehit Necibettin Altay, Mehmet Çavuş, Koca Muhtar, Sancakcılar, Menekşe, Ankara, Yunus Emre, İmamoğlu, Beğböğrek, Oğuz Kaan, Öksüzler, Gazi Ali Çavuş, Barbaros, Sorgun, Alperenler, Yağmur Baba, Sele, Karagöz, Atatürk, Semerci ve Ahmet Onbaşı caddelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

11 Mart 2026 tarihinde saat 10.00 ile 16.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle A Kümesi Ilıca ve Güneyce caddelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

ÇAMLIDERE

10 Mart 2026 tarihinde saat 09.30 ile 16.15 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Doğanlar caddesinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

11 Mart 2026 tarihinde saat 09.30 ile 16.15 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Mandıra Bökeler ve Merkez Bökeler caddelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

11 Mart 2026 tarihinde saat 10.00 ile 16.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Yayla Evleri Hıdırlar, Semer, Aşağıçanlı, Cumhuriyet, Saray, Hıdırlar, Aluç, Turgutlar, Aköz, Fındıklı, Göçer, Menteşeler, Yeni, Çengeller, Kasımlar Küme, Aşağıyayla, Saraçlar, Akçabayır, Çukurören, Kasımlar Salın, Kerimler, Beşkonak, Semeler, Bulak, Eğerlïkozören, Alpular, Yukarı Çukurören, Yağcıhüseyin, Ciğirler Mücavir, Ayvacık, Karaağaç, Sipahiler, Eğerlialören, Eğerlïbaşköy, Duraşar, Alperen, İyceler, Belpınar, Eğerlïdere, Yayla Yağcıhüseyin, Berçinçatak, Özbekler, Yukarıçanlı, Demirciler Beşkonak, Yayla Salın, Güvem, Köseler, Kadoğlu, Yayla Eğerlïkozören, Değirmenciler, Sarıççam, Salın, Yanık, Seyhamamı, Kızılcaören, Yayla Karaağaç, Yukarıkese, Kavaközü, Oğlakcı, Ciğirler ve Özdere caddelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

ETİMESGUT

09 Mart 2026 tarihinde saat 09.30 ile 16.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 540 ve Lozan Barışı caddelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

09 Mart 2026 tarihinde saat 10.00 ile 15.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Ayaş Ankara Yolu caddesinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

10 Mart 2026 tarihinde saat 09.00 ile 12.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Emir Yaman caddesinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

10 Mart 2026 tarihinde saat 13.30 ile 16.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 305. cadde üzerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

11 Mart 2026 tarihinde saat 13.30 ile 16.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Elvankent Banka Konutları, 1474, Şehit Celal İşen ve 1512. caddelerde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

KEÇİÖREN

07 Mart 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 1766, Merkez ve Marangeli caddelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

07 Mart 2026 tarihinde saat 09.15 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Ahmetadil, Susuz ve Tahtayazı caddelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

09 Mart 2026 tarihinde saat 09.30 ile 14.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Anavatan, Fatih Sultan Mehmet, Susuz Mahallesi, 5659 ve 5622 caddelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

10 Mart 2026 tarihinde saat 09.15 ile 15.15 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Nuri Pamir ve Aşıkpaşa caddelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

10 Mart 2026 tarihinde saat 09.15 ile 14.15 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Fatih caddesinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

YENİMAHALLE

08 Mart 2026 tarihinde saat 09.30 ile 14.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 2389, 2381, 2416, 2368, 2398, 2392, 2402, 2388, 2400, 2403, 2397, 2384, 2377, 2399, 2401 ve 2386 caddelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

08 Mart 2026 tarihinde saat 10.00 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Hipodrom caddesinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

09 Mart 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 3045, 3047, 3037, 3042, 3040, Hayrabolu, 3038, Royal Sitesi, 3043 ve 3039 caddelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

09 Mart 2026 tarihinde saat 09.30 ile 14.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 1947, 1949, 2113, 1946, 1954 ve 2116 caddelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

09 Mart 2026 tarihinde saat 09.30 ile 14.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Anavatan, Fatih Sultan Mehmet, Susuz Mahallesi, 5659 ve 5622 caddelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

10 Mart 2026 tarihinde saat 09.15 ile 16.15 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 1593, 1589, 1588, 1590 ve 1587 caddelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

10 Mart 2026 tarihinde saat 09.30 ile 14.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 2188, 2186, 1949 ve 2189 caddelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

11 Mart 2026 tarihinde saat 09.00 ile 12.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Allıturna ve Karlıdağ caddelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.