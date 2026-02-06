Ankara elektrik kesintisi! 6-7 Şubat Ankara'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

Ankara elektrik kesintisi listesi ve Başkent elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BAŞKENTEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 6 Şubatgünü Ankara'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. Ankara'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Ankara'ya elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...

ANKARA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Ankara'daki elektrik kesintileri hakkında Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi tarafından yapılan açıklama şu şekildedir:

AKYURT

Akyurt ilçesinde şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintileri yapılacaktır.

6 Şubat 2026 tarihinde saat 09.30 ile 11.30 arasında Ahmetadil Caddesi etkilenecektir.

8 Şubat 2026 tarihinde saat 09.15 ile 13.15 arasında Çankırı, Çelikli, Büğdüz, Büğdüz Silinecek, Adnan Kahveci, Halide Edip Adıvar, Meskenim Nur Yapı Kooperatifi ve Balıkhisar Köy İçi bölgelerinde kesinti olacaktır.

8 Şubat 2026 tarihinde saat 09.15 ile 13.15 arasında Adnan Kahveci ve Balıkhisar Köy İçi etkilenecektir.

BEYPAZARI

Beypazarı ilçesinde şebeke iyileştirme çalışmaları kapsamında elektrik kesintisi yapılacaktır.

6 Şubat 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.00 arasında Macun Caddesi etkilenecektir.

ETİMESGUT

Etimesgut ilçesinde şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle farklı tarihlerde elektrik kesintileri uygulanacaktır.

6 Şubat 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.00 arasında Turkuaz Mahallesi Kuyupınar Mevkii, 4462. Sokak ve Evliya Çelebi Caddesi etkilenecektir.

6 Şubat 2026 tarihinde saat 09.30 ile 11.00 arasında 1952, 1982, 1949, 1852, 1855, 1818, 1851, 1854 ve 1853 numaralı sokaklarda kesinti olacaktır.

6 Şubat 2026 tarihinde saat 12.00 ile 13.30 arasında 2149, 1734, 1733, 1738, 1737, 1910, 1731, 1902, Şehit İzzet Özkan, 1904, 1730, 1736, 1906, 1908, 1748, Mehmet Akif Ersoy, Ahi Mesud, Çınar ve 1903 sokakları etkilenecektir.

6 Şubat 2026 tarihinde saat 09.30 ile 11.30 arasında Ahmetadil Caddesi etkilenecektir.

6 Şubat 2026 tarihinde saat 09.00 ile 15.00 arasında 321 ve 323 numaralı sokaklar ile Emiryaman bölgesinde kesinti olacaktır.

6 Şubat 2026 tarihinde saat 09.30 ile 13.30 arasında Dumlupınar, Alagöz, Ballı Kuyumcu Eskişehir Yolu ve AAAA bölgeleri etkilenecektir.

7 Şubat 2026 tarihinde saat 12.00 ile 13.30 arasında 187, 201 ve 198 numaralı sokaklarda kesinti olacaktır.

7 Şubat 2026 tarihinde saat 09.30 ile 11.00 arasında Malazgirt 1071 Caddesi etkilenecektir.

7 Şubat 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında 1512, 1477, 1479 ve Şehit Celal İşen sokaklarında kesinti uygulanacaktır.

8 Şubat 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında Akasya, Gül, Leylak, 2314, 2303, Bağlıca, Alan, Ulubatlı Hasan ve Sınır sokakları etkilenecektir.

KEÇİÖREN

Keçiören ilçesinde şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintileri yapılacaktır.

8 Şubat 2026 tarihinde saat 14.00 ile 17.00 arasında Kösrelik, Çırpılıyurt ve Sarısu bölgeleri etkilenecektir.

8 Şubat 2026 tarihinde saat 17.30 ile 19.30 arasında 2035 numaralı sokakta kesinti olacaktır.