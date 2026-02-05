Ankara elektrik kesintisi! 5-6 Şubat Ankara'da elektrik kesintisi son dakika ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

Ankara elektrik kesintisi listesi ve Başkent elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BAŞKENTEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 5 Şubat günü Ankara'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. Ankara'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Ankara'ya elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...

ANKARA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Ankara'daki elektrik kesintileri hakkında Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi tarafından yapılan açıklama şu şekildedir:

AKYURT

Akyurt ilçesinde 5 Şubat 2026 tarihinde saat 09.30 ile 13.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır. Bu kesintiden Gülyaz, Şehit Yunus Yılmaz, Ahmetadil, Zafer, Ali Kuşcu, Ara, Aşık Veysel, Eşref Apak, Devrez, Köşe, Menekşe, Oğuzhan, Sakin, Sumru, Karanfil, Deniz, Uğur, Yavuz, Söğüt, Çevre, Hoca Ahmet Yesevi, Bulut, Çamlıca, Sancak, Can, Bodrum, Lale, Alparslan ve Necip Fazıl Kısakürek caddeleri ve sokakları etkilenecektir.

Aynı ilçede 6 Şubat 2026 tarihinde saat 09.30 ile 11.30 arasında yine şebeke iyileştirme çalışmaları kapsamında yalnızca Ahmetadil Caddesi'nde planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır.

ETİMESGUT

Etimesgut ilçesinde 5 Şubat 2026 tarihinde saat 09.30 ile 11.00 arasında 2702 Sokak'ta şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yaşanacaktır.

Aynı gün saat 09.30 ile 17.00 arasında 2151, 2153 sokakları ile Mehmet Akif Ersoy ve Keskin caddelerinde planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır.

5 Şubat 2026 tarihinde saat 12.00 ile 13.30 arasında ise 2386, 2368, 2381, 2375, 2380, 2376, 2366 numaralı sokaklar ile Dumlupınar Bulvarı ve Dumlupınar Caddesi kesintiden etkilenecektir.

6 Şubat 2026 tarihinde saat 09.00 ile 15.00 arasında 321 ve 323 numaralı sokaklar ile Emiryan bölgesinde elektrik kesintisi yapılacaktır.

Aynı gün saat 09.30 ile 11.00 arasında 1818, 1851, 1852, 1853, 1854, 1855, 1949, 1952 ve 1982 numaralı sokaklarda planlı kesinti uygulanacaktır.

6 Şubat 2026 tarihinde saat 09.30 ile 11.30 arasında Ahmetadil Caddesi'nde elektrik kesintisi olacaktır.

6 Şubat 2026 tarihinde saat 09.30 ile 13.30 arasında Dumlupınar, Alagöz ve Ballı Kuyumcu (Eskişehir Yolu) bölgelerinde şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle kesinti yaşanacaktır.

Aynı gün saat 09.30 ile 17.00 arasında Turkuaz Mahallesi Kuyupınar Mevkii, 4462 Sokak ve Evliya Çelebi Caddesi'nde elektrik kesintisi planlanmaktadır.

6 Şubat 2026 tarihinde saat 12.00 ile 13.30 arasında 1730, 1731, 1733, 1734, 1736, 1737, 1738, 1748, 1902, 1903, 1904, 1906, 1908 ve 1910 numaralı sokaklar ile Şehit İzzet Özkan, Mehmet Akif Ersoy, Ahi Mesud ve Çınar caddeleri kesintiden etkilenecektir.

7 Şubat 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında 1477, 1479 ve 1512 numaralı sokaklar ile Şehit Celal İşen Caddesi'nde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Aynı gün saat 09.30 ile 11.00 arasında Malazgirt 1071 Caddesi'nde kesinti yapılacaktır.

7 Şubat 2026 tarihinde saat 12.00 ile 13.30 arasında ise 187, 198 ve 201 numaralı sokaklarda planlı elektrik kesintisi olacaktır.