Ankara elektrik kesintisi! 5-6 Mart Ankara'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

Ankara elektrik kesintisi listesi ve Başkent elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BAŞKENTEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 5 Mart günü Ankara'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. Ankara'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Ankara'ya elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...

ANKARA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Ankara'daki elektrik kesintileri hakkında Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi tarafından yapılan açıklama şu şekildedir:

BEYPAZARI

05.03.2026 tarihinde saat 08.30 ile 12.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle bakım çalışması yapılacaktır. Elektrik kesintisinden etkilenecek cadde ve sokaklar şunlardır: Yavuz Sultan Selim, Alparslan Türkeş, Hürkent 3, Maraşal Fevzi Çakmak, Hürkent 1, Elif, İpekyolu, Bozkurt, Ergenekon ve Elif 1.

05.03.2026 tarihinde saat 09.00 ile 16.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle bakım çalışması yapılacaktır. Elektrik kesintisinden etkilenecek yerler şunlardır: Hamzalar, Yukarıgüney, Yıldız Küme, Aşağıgüney, Nuhhoca ve Dağşeyhler.

06.03.2026 tarihinde saat 08.30 ile 12.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle bakım çalışması yapılacaktır. Elektrik kesintisinden etkilenecek cadde ve sokaklar şunlardır: Eyüp Gündoğan, İpekyolu, Tunahan, Yavuz Sultan Selim, Diril, Mevlana Celalettin, Maraşal Fevzi Çakmak, Çam, Kanuni Sultan Süleyman, Başağaç ve Ergenekon.

07.03.2026 tarihinde saat 08.30 ile 14.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle bakım çalışması yapılacaktır. Elektrik kesintisinden etkilenecek cadde ve sokaklar şunlardır: Akyazı 1, Alparslan Türkeş, Akyazı, Oğuz 2, Oğuz 1, Karabet Koop, Şair Hasan Hüseyin Yurdabak, Hemşire Handan Kurtuluş ve Oğuz.

ALTINDAĞ

05.03.2026 tarihinde saat 09.30 ile 12.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle bakım çalışması yapılacaktır. Elektrik kesintisinden etkilenecek cadde Esenboğa Havaalanı Yolu'dur.

06.03.2026 tarihinde saat 09.00 ile 13.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle bakım çalışması yapılacaktır. Elektrik kesintisinden etkilenecek yerler şunlardır: Atatürk, 1., Afşar, Ahmetadil, Kozayağı, Demirtaş, Kuyucak, Karatepe, Tavşancık, Eşmedere, Kuyucak Küme, Değirmenkaya, Yeşilöz, Karahöyük, Yeniçöte, Hançılı, Elecik, Yılanlı, Yüzbey, Hasayaz, Sırıklı, Gündoğmuş, Kınık, Akcataş, Şemsettin, Beykavağı, Koyunbaba ve 2. Oyumiğde.

07.03.2026 tarihinde saat 09.15 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle bakım çalışması yapılacaktır. Elektrik kesintisinden etkilenecek yerler şunlardır: Atatürk, 1., Ahmetadil, Karahöyük, Demirtaş, Karatepe, Hançılı, Yüzbey, Sırıklı, Gündoğmuş, Kınık, Şemsettin, Beykavağı ve Koyunbaba.

SİNCAN

05.03.2026 tarihinde saat 09.30 ile 16.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle bakım çalışması yapılacaktır. Elektrik kesintisinden etkilenecek cadde ve sokaklar Mülk ve İlyakut'tur.

05.03.2026 tarihinde saat 09.00 ile 12.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle bakım çalışması yapılacaktır. Elektrik kesintisinden etkilenecek cadde ve sokaklar şunlardır: 677, İncirlik, Ortabereket, İlyakut ve Mülk.

06.03.2026 tarihinde saat 11.30 ile 12.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle bakım çalışması yapılacaktır. Elektrik kesintisinden etkilenecek cadde ve sokaklar şunlardır: Gülay, Yapraklı, 388., Cemal, Ceyhan, Çarşı, Candan ve Gürgen.

06.03.2026 tarihinde saat 10.30 ile 12.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle bakım çalışması yapılacaktır. Elektrik kesintisinden etkilenecek cadde ve sokaklar şunlardır: Pekin, Özgenç, Olgun, Yaşar Kemal, Kuyumcu ve 108.

06.03.2026 tarihinde saat 10.30 ile 13.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle bakım çalışması yapılacaktır. Bu çalışma kapsamında Sincan ilçesinde çok sayıda cadde ve sokakta elektrik kesintisi yaşanacaktır.

06.03.2026 tarihinde saat 10.00 ile 12.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle bakım çalışması yapılacaktır. Elektrik kesintisinden etkilenecek cadde ve sokaklar şunlardır: Şehit Mehmet Ali Korkmaz, Katmerli, Muammer Aksoy ve Yaşar Kemal.

06.03.2026 tarihinde saat 14.00 ile 15.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle bakım çalışması yapılacaktır. Elektrik kesintisinden etkilenecek cadde ve sokaklar Destek ve Plevne'dir.

07.03.2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle bakım çalışması yapılacaktır. Elektrik kesintisinden etkilenecek cadde ve sokaklar Çimşit, 677, Kırıklı ve Tepeyurt'tur.

07.03.2026 tarihinde saat 09.30 ile 11.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle bakım çalışması yapılacaktır. Elektrik kesintisinden etkilenecek cadde ve sokaklar Miktar ve 45'tir.