Ankara elektrik kesintisi! 3-4 Şubat Ankara'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

Ankara elektrik kesintisi listesi ve Başkent elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BAŞKENTEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 3 Şubat günü Ankara'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. Ankara'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Ankara'ya elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...

ANKARA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Ankara'daki elektrik kesintileri hakkında Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi tarafından yapılan açıklama şu şekildedir:

BEYPAZARI

Beypazarı ilçesinde 4 Şubat 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle planlı elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesintiden Fatih 1, Harman, İpekyolu, Şehit Mustafa Bozkurt (İstiklal) ve Kırbaşı sokakları etkilenecektir.

ETİMESGUT

Etimesgut ilçesinde farklı tarih ve saatlerde şebeke iyileştirme çalışmaları kapsamında birden fazla planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır.

3 Şubat 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.00 arasında 4493, 4497 ve 4510 sokaklarında elektrik kesintisi yapılacaktır.

Aynı gün saat 09.30 ile 11.00 arasında 1671 ve 6039 sokakları kesintiden etkilenecektir.

3 Şubat 2026 tarihinde saat 12.00 ile 13.30 arasında Uluç Ali Paşa ve Tapduk Emre sokaklarında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

4 Şubat 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.00 arasında Sultan Mahmut, 4494, Evliya Çelebi ve 4471 sokaklarında elektrik kesintisi yapılacaktır.

4 Şubat 2026 tarihinde saat 09.30 ile 11.00 arasında Turkuaz Mahallesi Kuyupınar Mevkii, Yukarı Yurtçu, 4467 ve 4466 numaralı sokaklar etkilenecektir.

Aynı gün saat 12.00 ile 13.30 arasında Onur Kent Sitesi, Eskişehir Devlet Yolu, Yapracık Mahallesi, Akdeniz Sitesi, Akdenizkent Konut Yapı Kooperatifi, Dumlupınar ve Gökçeköy Sitesi bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacaktır.

4 Şubat 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında Tedkent Konut Yapı Kooperatifi, Turgut Özal, Ankara Şehir Yolu, Turkuaz Villaları, Hacılar, Tulumtaş ve çevresindeki çok sayıda cadde ve yapı kooperatifinde planlı kesinti uygulanacaktır.

Aynı gün saat 09.00 ile 14.00 arasında Başkent Üniversitesi Erkek Öğrenci Yurdu, Tekdal, Huzur Kent Yapı Kooperatifi ve Yapracık bölgeleri kesintiden etkilenecektir.

4 Şubat 2026 tarihinde saat 10.00 ile 14.00 arasında 2468 ve 2472 sokaklarında elektrik kesintisi yapılacaktır.

4 Şubat 2026 tarihinde saat 16.30 ile 17.30 arasında 10, 548, 554, 559 ve 560 numaralı sokaklar ile Saçak 91 Konut Yapı Kooperatifi etkilenecektir.

5 Şubat 2026 tarihinde saat 09.30 ile 11.00 arasında 2702 sokaklarında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

5 Şubat 2026 tarihinde saat 12.00 ile 13.30 arasında Dumlupınar Bulvarı ve çevresindeki 2366, 2368, 2375, 2376, 2380, 2381 ve 2386 sokaklarında kesinti yapılacaktır.

Aynı gün saat 09.30 ile 17.00 arasında 2151, 2153, Mehmet Akif Ersoy ve Keskin sokaklarında planlı elektrik kesintisi yaşanacaktır.