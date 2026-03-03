Ankara elektrik kesintisi! 3-4-5 Mart Ankara'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

Ankara elektrik kesintisi listesi ve Başkent elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BAŞKENTEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 3 Mart günü Ankara'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. Ankara'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Ankara'ya elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...

ANKARA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Ankara'daki elektrik kesintileri hakkında Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi tarafından yapılan açıklama şu şekildedir:

AKYURT

Akyurt ilçesinde 05.03.2026 tarihinde 09.30 ile 12.30 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Ahmetadil ve Mavi Selvi sokaklarında bakım çalışması yapılacaktır.

Aynı tarihte 09.15 ile 17.00 saatleri arasında Ülke, Neşe 3, Olgunlar, Ankara 2. Kısım, Ankara, Şehadet, Saracalar, Kabin, Gülşen 1, Destan 1, Gelincik 3, Akben, Sema 5, Altınordu, Şeyhler, Bahadır, Bayındır, Yeşilkent 1, Gelincik 4, Türközü, Evliya Çelebi, Neşe 1, Demir, Aşkabat, Seğmenler, Sünlü, Evliya, Uygur, Estergon, Neşe 2, Yazır Yolu, Sünlüköy, Doğan 2, Neşe 4, Gülşen 2, Zemzem, Doğan 1, Derman, Demir 1, Destan 2, Doğan 4, Metin, Melikşah, Neşe, Arslan ve İstiklal sokaklarında şebeke iyileştirme çalışmaları kapsamında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Yine 05.03.2026 tarihinde 09.30 ile 17.00 saatleri arasında Kızık Küme ve Kızık sokaklarında bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

ETİMESGUT

Etimesgut ilçesinde 03.03.2026 tarihinde 09.30 ile 16.00 saatleri arasında Çiçektepe, 1649, 1609, 1646, 1607, 1601, 1614, 1615, 1616, 1617, 1603, 1620, 1626, 1612, 1618, 1619, 1606, Ahi Mesud, 1602, 1625, 1705, 1610, 1622, Uluç Ali Paşa, 2436, 4492, 1613, 1630, 1632, Çimşit, 1633, Yeni Peçenek, 1611 ve Saraycık sokaklarında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Aynı ilçede 03.03.2026 tarihinde 09.00 ile 10.30 saatleri arasında 727, 710, 701, 708, 695, Lozan Barışı, 2620, 700, 711, 705, 687, 689, 2622, 704, 694, 693 ve 702 sokaklarında bakım çalışması yapılacaktır.

05.03.2026 tarihinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında Tedkent Konut Yapı Kooperatifi, 2437, 2494, Turgut Özal, 2307, Köy İçi, 2607, Elitler Konut Yapı Kooperatifi, Turkuaz Villaları, 2458, 2469, S.S. Pet Konut Yapı Kooperatifi, Dostlar 88 Konut Yapı Kooperatifi, Hacılar Küme, 2456, 1591/1, 2309, 2466, 2448, 2465, 2481, 2470, Çevregöl Parlamenterler Kooperatifi, 2491, 2412, 2489, Hacılar, 2488, 2462, 2454, 1590, 2453, 2471, 2452, Türkkaya Yapı Kooperatifi, 2459, Tulumtaş, 2476, 2528, 2535, 2442, 1606, 2500, 2301, 2358, 1604, 1598, 2526, 2431, 1603, 2432, 2305, 2302, 2310 ve Ankara Şehir Yolu sokaklarında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

KEÇİÖREN

Keçiören ilçesinde 04.03.2026 tarihinde 09.00 ile 16.00 saatleri arasında Saray ve Kapısuyu sokaklarında şebeke iyileştirme çalışmaları kapsamında elektrik kesintisi yapılacaktır.

Aynı tarihte 09.00 ile 17.00 saatleri arasında 1766, Merkez ve Marangeli sokaklarında bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

05.03.2026 tarihinde 09.15 ile 16.15 saatleri arasında Dolunay 1, Buhara, Horasan, Eskiköy, Yonca, Eser, Yeniay, Erbakan, Saraybosna, Buse, Goncagül, Taşkent, Keskin, Özal, Kayıkçı, Kosova 2, Semerkant, Farabi ve Bağdat sokaklarında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.