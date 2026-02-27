Ankara elektrik kesintisi! 27-28 Şubat Ankara'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

Ankara elektrik kesintisi listesi ve Başkent elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BAŞKENTEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 27 Şubat günü Ankara'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. Ankara'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Ankara'ya elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...

ANKARA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Ankara'daki elektrik kesintileri hakkında Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi tarafından yapılan açıklama şu şekildedir:

ÇANKAYA

Bakım çalışması

Tarih ve saat: 1 Mart 2026, 07.00 ile 13.00 arası

Kesinti nedeni: Şebeke iyileştirme çalışmaları

Etkilenen cadde ve sokaklar: Ataç 2, Dr. Mediha Eldem, Mithatpaşa, Yüksel

ELMADAĞ

Bakım çalışması

Tarih ve saat: 28 Şubat 2026, 09.30 ile 16.30 arası

Kesinti nedeni: Şebeke iyileştirme çalışmaları

Etkilenen cadde ve sokaklar: Altın, Barbaros, Karşıyaka, Ağcataş Yolu, Bekpınar Yolu, Ekinci·k, Odabaşı, Odabaşı Karşıyaka

BEYPAZARI

Bakım çalışması

Tarih ve saat: 27 Şubat 2026, 09.00 ile 11.00 arası

Kesinti nedeni: Şebeke iyileştirme çalışmaları

Etkilenen cadde ve sokaklar: Çantırlı, Çayırhan

KEÇİÖREN

Bakım çalışması

Tarih ve saat: 28 Şubat 2026, 09.30 ile 16.30 arası

Kesinti nedeni: Şebeke iyileştirme çalışmaları

Etkilenen cadde ve sokaklar: Altın, Barbaros, Karşıyaka, Ağcataş Yolu, Bekpınar Yolu, Ekinci·k, Odabaşı, Odabaşı Karşıyaka

YENİMAHALLE

Bakım çalışması

Tarih ve saat: 27 Şubat 2026, 10.45 ile 17.00 arası

Kesinti nedeni: Şebeke iyileştirme çalışmaları

Etkilenen cadde ve sokaklar: Prof. Dr. Haydar Baş, Tahtayazı, Kuyumcu, Mutluköy, Dedeler, Kızılöz, 1. Yukarıemirler, 2. Yukarıemirler

Bakım çalışması

Tarih ve saat: 28 Şubat 2026, 09.30 ile 10.30 arası

Kesinti nedeni: Şebeke iyileştirme çalışmaları

Etkilenen cadde ve sokaklar: Ağrıdağı, 3499, Şehit Cumali Akman, 3501

Bakım çalışması

Tarih ve saat: 28 Şubat 2026, 11.30 ile 12.30 arası

Kesinti nedeni: Şebeke iyileştirme çalışmaları

Etkilenen cadde ve sokaklar: 3532, Şehit Cumali Akman, 3534