Ankara elektrik kesintisi! 27-28 Şubat Ankara'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?
Ankara Başkent elektrik kesintisi! 27 Şubat günü Ankara'nın çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. Peki, 27 Şubat Ankara'nın hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak? Ankara'da Keçiören, Çankaya, Yenimahalle, Mamak elektrik kesintisi kesintisi araştırılıyor. Peki, Ankara elektrik kesintisi kaç saat sürecek, elektrikler ne zaman gelecek? Ankara elektrik kesintisi...
Ankara elektrik kesintisi listesi ve Başkent elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BAŞKENTEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 27 Şubat günü Ankara'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. Ankara'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Ankara'ya elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...
ANKARA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Ankara'daki elektrik kesintileri hakkında Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi tarafından yapılan açıklama şu şekildedir:
ÇANKAYA
Bakım çalışması
Tarih ve saat: 1 Mart 2026, 07.00 ile 13.00 arası
Kesinti nedeni: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Etkilenen cadde ve sokaklar: Ataç 2, Dr. Mediha Eldem, Mithatpaşa, Yüksel
ELMADAĞ
Bakım çalışması
Tarih ve saat: 28 Şubat 2026, 09.30 ile 16.30 arası
Kesinti nedeni: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Etkilenen cadde ve sokaklar: Altın, Barbaros, Karşıyaka, Ağcataş Yolu, Bekpınar Yolu, Ekinci·k, Odabaşı, Odabaşı Karşıyaka
BEYPAZARI
Bakım çalışması
Tarih ve saat: 27 Şubat 2026, 09.00 ile 11.00 arası
Kesinti nedeni: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Etkilenen cadde ve sokaklar: Çantırlı, Çayırhan
KEÇİÖREN
Bakım çalışması
Tarih ve saat: 28 Şubat 2026, 09.30 ile 16.30 arası
Kesinti nedeni: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Etkilenen cadde ve sokaklar: Altın, Barbaros, Karşıyaka, Ağcataş Yolu, Bekpınar Yolu, Ekinci·k, Odabaşı, Odabaşı Karşıyaka
YENİMAHALLE
Bakım çalışması
Tarih ve saat: 27 Şubat 2026, 10.45 ile 17.00 arası
Kesinti nedeni: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Etkilenen cadde ve sokaklar: Prof. Dr. Haydar Baş, Tahtayazı, Kuyumcu, Mutluköy, Dedeler, Kızılöz, 1. Yukarıemirler, 2. Yukarıemirler
Bakım çalışması
Tarih ve saat: 28 Şubat 2026, 09.30 ile 10.30 arası
Kesinti nedeni: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Etkilenen cadde ve sokaklar: Ağrıdağı, 3499, Şehit Cumali Akman, 3501
Bakım çalışması
Tarih ve saat: 28 Şubat 2026, 11.30 ile 12.30 arası
Kesinti nedeni: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Etkilenen cadde ve sokaklar: 3532, Şehit Cumali Akman, 3534