Ankara elektrik kesintisi! 26-27 Mayıs Ankara'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

Ankara elektrik kesintisi listesi ve Başkent elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BAŞKENTEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 26 Mayıs günü Ankara'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. Ankara'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Ankara'ya elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...

ANKARA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Ankara'daki elektrik kesintileri hakkında Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi tarafından yapılan açıklama şu şekildedir:

BEYPAZARI

Oymaağaç Mahallesi, Oymaağaç Sokak bölgesinde şebeke arızası nedeniyle elektrik kesintisi yaşanmaktadır. Enerjinin en kısa sürede verilmesi planlanmaktadır.

Çakıloba Mahallesi, Çakıloba Sokak bölgesinde şebeke arızası nedeniyle elektrik kesintisi yaşanmaktadır. Enerjinin en kısa sürede verilmesi planlanmaktadır.

AKYURT

Ahmetadil Mahallesi, Ahmetadil Sokak bölgesinde şebeke arızası nedeniyle elektrik kesintisi yaşanmaktadır. Enerjinin en kısa sürede verilmesi planlanmaktadır.

Büğdüz Mahallesi, 150. Sokak bölgesinde şebeke arızası nedeniyle elektrik kesintisi yaşanmaktadır. Enerjinin 26 Mayıs 2026 saat 00.00’da verilmesi planlanmaktadır.

ÇANKAYA

Dodurga Mahallesi, Sevkur Sokak bölgesinde şebeke arızası nedeniyle elektrik kesintisi yaşanmaktadır.

Tohumlar Mahallesi’nde Sevkur Sokak ve Tohumlar Sokak bölgelerinde şebeke arızası nedeniyle elektrik kesintisi yaşanmaktadır.

Yukarı Öveçler Mahallesi, 1278. Sokak bölgesinde şebeke arızası nedeniyle elektrik kesintisi yaşanmaktadır.

Dumlupınar Mahallesi’nde 1278. Sokak, Turan Güneş Sokak ve 571. Sokak bölgelerinde şebeke arızası nedeniyle elektrik kesintisi yaşanmaktadır.

Yeşilkent Mahallesi’nde 571. Sokak, 554. Sokak, 555. Sokak, 555. Cadde ve İmrahor Vadisi Millet Bahçesi Sokak bölgelerinde şebeke arızası nedeniyle elektrik kesintisi yaşanmaktadır.

Karataş Mahallesi, Karataş Sokak bölgesinde şebeke arızası nedeniyle elektrik kesintisi yaşanmaktadır.

Sancak Mahallesi’nde Turan Güneş Sokak ve 265. Sokak bölgelerinde şebeke arızası nedeniyle elektrik kesintisi yaşanmaktadır.

Cumhuriyet Mahallesi’nde Atatürk Sokak ve Mithatpaşa Sokak bölgelerinde şebeke arızası nedeniyle elektrik kesintisi yaşanmaktadır.

Fidanlık Mahallesi, Tuna Sokak bölgesinde şebeke arızası nedeniyle elektrik kesintisi yaşanmaktadır.

Kızılay, Maltepe ve Sağlık mahallelerinde Atatürk Sokak bölgesinde şebeke arızası nedeniyle elektrik kesintisi yaşanmaktadır.

Sağlık Mahallesi’nde A. Adnan Saygun Sokak, Aksu Sokak, Halk Sokak, M. Rauf İnan Sokak, Marmara Sokak, Sağlık 1 Sokak, Sıhhiye Köprü Altı Fuarı Ana Peron, Süleyman Sırrı Sokak, Ataç 1 Sokak ve Mithatpaşa Sokak bölgelerinde şebeke arızası nedeniyle elektrik kesintisi yaşanmaktadır.

Malazgirt Mahallesi, 1001. Sokak bölgesinde şebeke arızası nedeniyle elektrik kesintisi yaşanmaktadır. Enerjinin 26 Mayıs 2026 saat 00.00’da verilmesi planlanmaktadır.

ETİMESGUT

Bahçekapı Mahallesi, 2577. Sokak bölgesinde şebeke arızası nedeniyle elektrik kesintisi yaşanmaktadır.

Bağlıca Mahallesi’nde Tekdal Sokak ve Bağlıca Sokak bölgelerinde şebeke arızası nedeniyle elektrik kesintisi yaşanmaktadır.

Topçu Mahallesi, 1539. Sokak bölgesinde şebeke arızası nedeniyle elektrik kesintisi yaşanmaktadır. Enerjinin 26 Mayıs 2026 saat 00.00’da verilmesi planlanmaktadır.

HAYMANA

Deveci Mahallesi’nde Deveci Sokak ve Deveci 1 Sokak bölgelerinde şebeke arızası nedeniyle elektrik kesintisi yaşanmaktadır.

Medrese Mahallesi’nde Cumhuriyet Sokak, Fahri Daldal Sokak, Karahoca Sokak, İnci Sokak, Ak Diken Sokak, Giresun Sokak ve Nuri Bektaş Sokak bölgelerinde şebeke arızası nedeniyle elektrik kesintisi yaşanmaktadır.

Çalış Mahallesi’nde Cumhuriyet Sokak, Küme 2 Sokak ve Ada Sokak bölgelerinde şebeke arızası nedeniyle elektrik kesintisi yaşanmaktadır.

Balçıkhisar Mahallesi’nde Ada Sokak, Güzelcekale Sokak ve Balçıkhisar Sokak bölgelerinde şebeke arızası nedeniyle elektrik kesintisi yaşanmaktadır.

Culuk, Karahoca ve Durupınar mahallelerinde Merkez Sokak bölgesinde şebeke arızası nedeniyle elektrik kesintisi yaşanmaktadır.

Durupınar Mahallesi, Durupınar Sokak bölgesinde şebeke arızası nedeniyle elektrik kesintisi yaşanmaktadır.

Güzelcekale Mahallesi’nde Durupınar Sokak ve Güzelcekale Sokak bölgelerinde şebeke arızası nedeniyle elektrik kesintisi yaşanmaktadır.

Yenice Mahallesi, Güzelcekale Sokak bölgesinde şebeke arızası nedeniyle elektrik kesintisi yaşanmaktadır.

Alahacılı Mahallesi’nde Balçıkhisar Sokak ve Alahacılı Sokak bölgelerinde şebeke arızası nedeniyle elektrik kesintisi yaşanmaktadır.

Bahçecik ve Boğazkaya mahallelerinde Alahacılı Sokak bölgesinde şebeke arızası nedeniyle elektrik kesintisi yaşanmaktadır.

Boğazkaya Mahallesi’nde Tepeköy Sokak ve Boğazkaya Sokak bölgelerinde şebeke arızası nedeniyle elektrik kesintisi yaşanmaktadır.

Büyükkonak Mahallesi’nde Boğazkaya Sokak ve Büyükkonak Sokak bölgelerinde şebeke arızası nedeniyle elektrik kesintisi yaşanmaktadır.

Çatak Mahallesi’nde Büyükkonak Sokak ve Çatak Sokak bölgelerinde şebeke arızası nedeniyle elektrik kesintisi yaşanmaktadır.

Devecipınarı Mahallesi’nde Çatak Sokak ve Devecipınarı Sokak bölgelerinde şebeke arızası nedeniyle elektrik kesintisi yaşanmaktadır.

İncirli Mahallesi, İncirli Sokak bölgesinde şebeke arızası nedeniyle elektrik kesintisi yaşanmaktadır.

Karasüleymanlı ve Kirazoğlu mahallelerinde İncirli Sokak bölgesinde şebeke arızası nedeniyle elektrik kesintisi yaşanmaktadır.

Kirazoğlu Mahallesi, Kirazoğlu Sokak bölgesinde şebeke arızası nedeniyle elektrik kesintisi yaşanmaktadır.

Küçükkonak Mahallesi’nde Kirazoğlu Sokak ve Küçükkonak Sokak bölgelerinde şebeke arızası nedeniyle elektrik kesintisi yaşanmaktadır.

Sırçasaray Mahallesi’nde Küçükkonak Sokak, Sırçasaray Sokak ve Emirler Sokak bölgelerinde şebeke arızası nedeniyle elektrik kesintisi yaşanmaktadır.

Tepeköy Mahallesi’nde Emirler Sokak ve Tepeköy Sokak bölgelerinde şebeke arızası nedeniyle elektrik kesintisi yaşanmaktadır.

Toyçayırı Mahallesi’nde Tepeköy Sokak ve Toyçayırı Sokak bölgelerinde şebeke arızası nedeniyle elektrik kesintisi yaşanmaktadır.

Büyükyağcı, Çeltikli ve Kerpiç mahallelerinde Toyçayırı Sokak bölgesinde şebeke arızası nedeniyle elektrik kesintisi yaşanmaktadır.

Kerpiç Mahallesi’nde Kerpiç Sokak ve Sinanlı Sokak bölgelerinde şebeke arızası nedeniyle elektrik kesintisi yaşanmaktadır.

Saatli Mahallesi’nde Sinanlı Sokak ve Saatli Sokak bölgelerinde şebeke arızası nedeniyle elektrik kesintisi yaşanmaktadır.

Çaldağ ve Kayabaşı mahallelerinde Açelya Sokak bölgesinde şebeke arızası nedeniyle elektrik kesintisi yaşanmaktadır.

Kayabaşı Mahallesi’nde Karahoca Sokak, Bahçe Yolu Sokak, Gelin Soğanı Sokak, Karanfil Sokak, İnci Sokak ve Fahri Daldal Sokak bölgelerinde şebeke arızası nedeniyle elektrik kesintisi yaşanmaktadır.

Tüm bu bölgelerde çalışmalar devam etmekte olup veriler değişiklik gösterebilir.