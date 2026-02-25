Ankara elektrik kesintisi! 25-26 Şubat Ankara'da elektrik kesintisi son dakika ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?
Ankara son dakika Başkent elektrik kesintisi! 25 Şubat günü Ankara'nın çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. Peki, 25 Şubat Ankara'nın hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak? Ankara'da Keçiören, Çankaya, Yenimahalle, Mamak elektrik kesintisi kesintisi araştırılıyor. Peki, Ankara elektrik kesintisi kaç saat sürecek, elektrikler ne zaman gelecek? Ankara elektrik kesintisi...
ANKARA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Ankara'daki elektrik kesintileri hakkında Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi tarafından yapılan açıklama şu şekildedir:
BEYPAZARI
Bakım Çalışması
Tarih: 27.02.2026
Saat: 09.00 ile 11.00 arası
Kesinti Nedeni: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Etkilenen yerler: Çantırlı, Çayırhan
ÇANKAYA
Bakım Çalışması
Tarih: 26.02.2026
Saat: 09.15 ile 16.15 arası
Kesinti Nedeni: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Etkilenen yerler: Beyler, Alacaatlı, Gazililer Sitesi Konut Yapı Kooperatifi, Şehit Eren Bülbül, Park, 3367
Bakım Çalışması
Tarih: 26.02.2026
Saat: 09.30 ile 14.30 arası
Kesinti Nedeni: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Etkilenen yerler: 822, 820, 821, 824, 826, 823, Ahmet Yesevi
ELMADAĞ
Bakım Çalışması
Tarih: 28.02.2026
Saat: 09.30 ile 16.30 arası
Kesinti Nedeni: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Etkilenen yerler: Altın, Barbaros, Karşıyaka, Ağcataş Yolu, Bekpınar Yolu, Ekinci·k, Odabaşı, Odabaşı Karşıyaka
GÜDÜL
Bakım Çalışması
Tarih: 26.02.2026
Saat: 08.30 ile 09.30 arası
Kesinti Nedeni: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Etkilenen yerler: Çınarlı, Hamamönü, Uludağ
Bakım Çalışması
Tarih: 26.02.2026
Saat: 09.45 ile 10.45 arası
Kesinti Nedeni: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Etkilenen yerler: Bayraktar Çeşme, Gökmen
Bakım Çalışması
Tarih: 26.02.2026
Saat: 11.00 ile 12.00 arası
Kesinti Nedeni: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Etkilenen yerler: Bayraktar Çeşme, Sarayönü
Bakım Çalışması
Tarih: 26.02.2026
Saat: 13.00 ile 14.00 arası
Kesinti Nedeni: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Etkilenen yerler: Afşar, Yanık
Bakım Çalışması
Tarih: 26.02.2026
Saat: 14.15 ile 15.15 arası
Kesinti Nedeni: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Etkilenen yerler: Hamamönü, Yanık
Bakım Çalışması
Tarih: 27.02.2026
Saat: 08.30 ile 09.30 arası
Kesinti Nedeni: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Etkilenen yerler: Bayraktar Çeşme, Çınarlı, Tuğrul
Bakım Çalışması
Tarih: 27.02.2026
Saat: 09.45 ile 10.45 arası
Kesinti Nedeni: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Etkilenen yerler: Aşağı Cami, Yanık, Hamamönü
Bakım Çalışması
Tarih: 27.02.2026
Saat: 11.00 ile 12.00 arası
Kesinti Nedeni: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Etkilenen yerler: Aşağı Cami, Tuğrul
Bakım Çalışması
Tarih: 27.02.2026
Saat: 13.00 ile 14.00 arası
Kesinti Nedeni: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Etkilenen yerler: Çınarlı, Gökmen
Bakım Çalışması
Tarih: 27.02.2026
Saat: 14.15 ile 15.15 arası
Kesinti Nedeni: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Etkilenen yerler: Sarayönü