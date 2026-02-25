Ankara elektrik kesintisi! 25-26 Şubat Ankara'da elektrik kesintisi son dakika ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

Ankara elektrik kesintisi listesi ve Başkent elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BAŞKENTEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 25 Şubat günü Ankara'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. Ankara'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Ankara'ya elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...

ANKARA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Ankara'daki elektrik kesintileri hakkında Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi tarafından yapılan açıklama şu şekildedir:

BEYPAZARI

Bakım Çalışması

Tarih: 27.02.2026

Saat: 09.00 ile 11.00 arası

Kesinti Nedeni: Şebeke iyileştirme çalışmaları

Etkilenen yerler: Çantırlı, Çayırhan

ÇANKAYA

Bakım Çalışması

Tarih: 26.02.2026

Saat: 09.15 ile 16.15 arası

Kesinti Nedeni: Şebeke iyileştirme çalışmaları

Etkilenen yerler: Beyler, Alacaatlı, Gazililer Sitesi Konut Yapı Kooperatifi, Şehit Eren Bülbül, Park, 3367

Bakım Çalışması

Tarih: 26.02.2026

Saat: 09.30 ile 14.30 arası

Kesinti Nedeni: Şebeke iyileştirme çalışmaları

Etkilenen yerler: 822, 820, 821, 824, 826, 823, Ahmet Yesevi

ELMADAĞ

Bakım Çalışması

Tarih: 28.02.2026

Saat: 09.30 ile 16.30 arası

Kesinti Nedeni: Şebeke iyileştirme çalışmaları

Etkilenen yerler: Altın, Barbaros, Karşıyaka, Ağcataş Yolu, Bekpınar Yolu, Ekinci·k, Odabaşı, Odabaşı Karşıyaka

GÜDÜL

Bakım Çalışması

Tarih: 26.02.2026

Saat: 08.30 ile 09.30 arası

Kesinti Nedeni: Şebeke iyileştirme çalışmaları

Etkilenen yerler: Çınarlı, Hamamönü, Uludağ

Bakım Çalışması

Tarih: 26.02.2026

Saat: 09.45 ile 10.45 arası

Kesinti Nedeni: Şebeke iyileştirme çalışmaları

Etkilenen yerler: Bayraktar Çeşme, Gökmen

Bakım Çalışması

Tarih: 26.02.2026

Saat: 11.00 ile 12.00 arası

Kesinti Nedeni: Şebeke iyileştirme çalışmaları

Etkilenen yerler: Bayraktar Çeşme, Sarayönü

Bakım Çalışması

Tarih: 26.02.2026

Saat: 13.00 ile 14.00 arası

Kesinti Nedeni: Şebeke iyileştirme çalışmaları

Etkilenen yerler: Afşar, Yanık

Bakım Çalışması

Tarih: 26.02.2026

Saat: 14.15 ile 15.15 arası

Kesinti Nedeni: Şebeke iyileştirme çalışmaları

Etkilenen yerler: Hamamönü, Yanık

Bakım Çalışması

Tarih: 27.02.2026

Saat: 08.30 ile 09.30 arası

Kesinti Nedeni: Şebeke iyileştirme çalışmaları

Etkilenen yerler: Bayraktar Çeşme, Çınarlı, Tuğrul

Bakım Çalışması

Tarih: 27.02.2026

Saat: 09.45 ile 10.45 arası

Kesinti Nedeni: Şebeke iyileştirme çalışmaları

Etkilenen yerler: Aşağı Cami, Yanık, Hamamönü

Bakım Çalışması

Tarih: 27.02.2026

Saat: 11.00 ile 12.00 arası

Kesinti Nedeni: Şebeke iyileştirme çalışmaları

Etkilenen yerler: Aşağı Cami, Tuğrul

Bakım Çalışması

Tarih: 27.02.2026

Saat: 13.00 ile 14.00 arası

Kesinti Nedeni: Şebeke iyileştirme çalışmaları

Etkilenen yerler: Çınarlı, Gökmen

Bakım Çalışması

Tarih: 27.02.2026

Saat: 14.15 ile 15.15 arası

Kesinti Nedeni: Şebeke iyileştirme çalışmaları

Etkilenen yerler: Sarayönü