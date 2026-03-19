Ankara elektrik kesintisi! 19-20 Mart Ankara'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BAŞKENTEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 19 Mart günü Ankara'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. Ankara'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Ankara'ya elektrik ne zaman gelecek?

ANKARA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Ankara'daki elektrik kesintileri hakkında Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi tarafından yapılan açıklama şu şekildedir:

Beypazarı

Beypazarı ilçesinde 24 Mart 2026 tarihinde saat 14.30 ile 16.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır. Bu kesinti Bayrak, Köprübaşı, Başer Kaş, Fatih Sultan Mehmet, Afşar, Camiler Yeni, Acısu, Hacı Hafız, Akçakese, Dibekören, Koçöz, Karanfil, Aras Yeni, Cengiz Topel, Beypazarı Kaş, Enis Fırat, Atatürk 1, Uz, Beypazarı Yeni, İsmail Hakkı Dokumacı, Karadayı, Camiler, Musalla Yeni, Şefkati Yeni, İnkılap, Orman, 2. Kırkkavak, Doğanay, Taşören, Şehit Özgür Can İnce, Emirler, Şefkati, 1. Kırkkavak, Uruş, Şehit Özgür Özekin, Özköy, Yeşildağ, Dereli, Yemişçioğlu, Taşören Küme Evleri, 2. Tahtacıörencik, Kabaca, Kadı, 1. Tahtacıörencik, Üreğil, Doğançalı, Öncan, Kotan, Aras, Ulucanlar, Beypazarı, Özata ve Berberoğlu bölgelerini kapsamaktadır.

Ayrıca 25 Mart 2026 tarihinde saat 09.00 ile 13.00 arasında yine şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Kuyumcutekke ve Sopçaalan bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Çankaya

Çankaya ilçesinde 24 Mart 2026 tarihinde saat 09.00 ile 15.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 1956 ve 1955 sokaklarında elektrik kesintisi yapılacaktır. Aynı gün saat 09.00 ile 12.00 arasında Tepe Çalışanları Sitesi, İlkevim Sitesi, Güvengir Önder ve Zakir bölgelerinde de elektrik kesintisi uygulanacaktır.

25 Mart 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında Sevkur, Kaçkar Kardelen Sitesi, Dodurga Mahallesi, 3442/1, Yed Sitesi, Yeşilpark Sitesi, Işıltan Konut Yapı Kooperatifi, Çınarcık Müjdeevler Sitesi, Melis ve Odabaşı bölgelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

Aynı gün saat 09.30 ile 12.30 arasında ise Alahacılı, Kerpiç, Hıdırlılar, Kirazoğlu, İnler, Büyükkonak, Karailyas, Yukarı Toydemir, Esen, 555, Okul Özyurt, Yaprakbayırı, Bahçecik, 100. Yıl, Köprü, Avdanlı, Giriş, Tepe Üstü, Aşağı Toydemir, Sarıkaya Türktaciri, Yaralı, Aşağı Türktaciri, Aşağı Kocahacılı, Adatoprakpınar, Hacımuslu, Beşköprü, 1651, Sabanca, Tepe Altı, Karabenli, Merkez, Yukarı Kocahacılı, Ördekgölü, Kavak, 252, 1755, Saraycık, Evliyafakı, Ilıca, Kabak ve Soğulca bölgelerinde kesinti yapılacaktır.

Etimesgut

Etimesgut ilçesinde 23 Mart 2026 tarihinde saat 09.30 ile 14.00 arasında Yapracık Mahallesi'nde şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır. Aynı gün saat 09.30 ile 17.00 arasında 368, Dumlupınar 30 Ağustos, 369, 6, Şehit Yusuf Çelik, Ergenekon, 366 ve Harf Devrimi bölgelerinde kesinti yapılacaktır.

24 Mart 2026 tarihinde saat 09.00 ile 11.00 arasında Yunus Emre, 4482 ve 4471 sokaklarında elektrik kesintisi olacaktır.

25 Mart 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında ise Bağlıca, Eskişehir Devlet Yolu, Dumlupınar, Yapracık 2. Köy, 2803, 2801, Huzur Kent Yapı Kooperatifi, Yapracık 1. Köy, 2800, 2802, 2804, Evliya Çelebi, Yapracık ve Yapracık Mahallesi'nde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Keçiören

Keçiören ilçesinde 25 Mart 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Arı, Kuyu, Kapaklı, Gazibekir, Hacıömer, Kara Ciceli, Karadibek, Şehit Sadık Kızılkaya, 1950/2, Yan, Corcor, Höyük, Cin Ali, Su Deposu, Yeşil Çıkmazı, Toprak, Muhtar Sadık Karayel, Haydam, Mollamehmet, Dik, Tanışman, Mezarlık, Danabaş, Şehit İlyas Aldağ, Çırçır, Altınlı, Kuzu, Acıdere, Çimen, Diken, Ovacık, Çağabey, Şehit Selami Işık, Gül, Ağzıbüyük, Kaş, Satıyüzü, İğde, Fatih, Ünür, Merkez, Alaçat ve Beştut bölgelerinde elektrik kesintisi yapılacaktır.

Aynı gün saat 10.00 ile 14.00 arasında Sakarya, Kösrelik ve Kösrelik Küme bölgelerinde de elektrik kesintisi uygulanacaktır.