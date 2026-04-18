Ankara elektrik kesintisi! 19-20-21 Nisan Ankara'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BAŞKENTEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 19 Nisan günü Ankara'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. Ankara'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Ankara'ya elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...

Ankara'daki elektrik kesintileri hakkında Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi tarafından yapılan açıklama şu şekildedir:

Beypazarı

19 Nisan 2026 tarihinde saat 10.00 ile 17.30 arasında Kırşeyhler, Aşağıkavacık, Karakaya, Saçak, Aşağıbağlıca, Yukarıbağlıca, Alan, Solaklar, Aksu, Aşağı Tepe, Yukarı Tepe, Yukarıkavacık, Tepe, Kulu ve Tekke bölgelerinde şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır. Aynı gün saat 10.00 ile 18.00 arasında Dibekören, Sakarya 1, Gazi 1, Menekşe, Zafer 1, Evcik, Fatih, Baraj 1, Gonca, Cumhuriyet Alanı, Bağlar 1, Çıkmaz 2, Bahar ve Ankara çevresinde kesinti olacaktır.

20 Nisan 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında Geyikpınarı, Kurtkovan, Mikail, Mençeler, Taşhanlar, Batça, Akşamoldu mu ve Dere bölgelerinde kesinti yapılacaktır. Aynı gün saat 10.00 ile 15.00 arasında Elif, İpekyolu ve 9. Sokak ile Başağaç, 12. Sokak ve 13. Sokak bölgelerinde kesinti uygulanacaktır. Ayrıca saat 10.00 ile 17.30 arasında Dibekören ve çevresindeki çok sayıda mahallede geniş kapsamlı kesinti olacaktır.

21 Nisan 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.30 arasında Acısu, Akçakese, Tahtacıöğrencik ve Kırkkavak bölgelerinde kesinti yapılacaktır. Aynı gün farklı saat aralıklarında Badem, Kale Kapısı, Meydan ve çevresi ile Bulgur Dede çevresinde de kesintiler uygulanacaktır.

22 Nisan 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.30 arasında Dibekören ve çevresindeki birçok mahallede kesinti olacaktır. Ayrıca saat 09.00 ile 12.00 arasında Bulgur Dede ve Çukur Çeşme bölgelerinde kısa süreli kesinti uygulanacaktır.

Çankaya

21 Nisan 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.30 arasında geniş kırsal mahallelerde kesinti yapılacaktır. Aynı gün saat 09.30 ile 13.00 arasında 1450 Sokak ve Mevlana çevresinde, saat 14.00 ile 18.00 arasında Arjantin, İran, Turan Emeksiz ve Atatürk bölgelerinde kesinti uygulanacaktır. Saat 09.00 ile 10.00 arasında Sinpaş bölgesinde, saat 13.30 ile 16.30 arasında Dikmen ve İncek Yolu çevresinde kesinti olacaktır.

20 Nisan 2026 tarihinde saat 13.30 ile 16.30 arasında Beştepe ve Alparslan Türkeş çevresinde kesinti yapılacaktır.

22 Nisan 2026 tarihinde saat 09.30 ile 12.30 arasında Bilkent çevresinde, saat 10.00 ile 16.00 arasında Dalgali ve Yıldızlı bölgelerinde kesinti uygulanacaktır.

Elmadağ

20 Nisan 2026 tarihinde saat 09.15 ile 17.15 arasında Kayadibi bölgesinde kesinti yapılacaktır. Aynı gün farklı saatlerde Cumhuriyet ve çevresi ile Ata ve 19 Mayıs bölgelerinde kesintiler uygulanacaktır.

22 Nisan 2026 tarihinde saat 09.15 ile 17.15 arasında Hakimler ve 19 Mayıs bölgelerinde kesinti olacaktır.

Etimesgut

20 Nisan 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında Oğulbey ve çevresindeki mahallelerde kesinti uygulanacaktır. Aynı gün kısa süreli ve öğleden sonra farklı saatlerde çeşitli sokaklarda kesintiler yapılacaktır. Saat 17.00 ile 20.00 arasında Bağlıca ve çevresinde geniş kapsamlı kesinti olacaktır.

22 Nisan 2026 tarihinde öğleden sonra saatlerinde bazı sokaklarda kesinti uygulanacaktır.

Gölbaşı

19 Nisan 2026 tarihinde saat 10.00 ile 15.00 arasında Seçkent Sitesi ve Koparan bölgelerinde kesinti yapılacaktır.

20 Nisan 2026 tarihinde gün boyunca farklı saatlerde Oğulbey, Bezirhane ve çeşitli sokaklarda kesintiler uygulanacaktır.

21 Nisan 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.30 arasında birçok mahallede geniş kapsamlı kesinti olacaktır. Aynı gün farklı saatlerde Çayırlı, Deveci ve diğer bölgelerde kısa süreli kesintiler yapılacaktır.

22 Nisan 2026 tarihinde gün boyunca çeşitli mahallelerde kesinti uygulanacaktır.

Keçiören

20 Nisan 2026 tarihinde saat 13.00 ile 18.00 arasında Osmangazi ve çevresinde kesinti yapılacaktır.

21 Nisan 2026 tarihinde saat 09.15 ile 17.15 arasında belirli sokaklarda kesinti uygulanacaktır.

Sincan

20 Nisan 2026 tarihinde gün boyunca farklı saatlerde İlyakut, Fecri Ebcioğlu çevresi ve çeşitli sokaklarda kesintiler uygulanacaktır.

21 Nisan 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.00 arasında Tatlar Köyü ve çevresinde kesinti yapılacaktır. Aynı gün farklı saatlerde bazı sokaklarda kısa süreli kesintiler olacaktır.

22 Nisan 2026 tarihinde saat 09.00 ile 11.00 arasında İncirlik bölgesinde, ayrıca gün içinde farklı saatlerde bazı mahallelerde kesinti uygulanacaktır.