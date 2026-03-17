Ankara elektrik kesintisi! 17-18 Mart Ankara'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

Ankara elektrik kesintisi listesi ve Başkent elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BAŞKENTEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 17 Mart günü Ankara'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. Ankara'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Ankara'ya elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...

Ankara'daki elektrik kesintileri hakkında Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi tarafından yapılan açıklama şu şekildedir:

AKYURT

17 Mart 2026 tarihinde saat 10.00 ile 13.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Zambak, Ada, Rüzgarlı, Şeref, Leylekli, Saygı, Serçe, Aksu, Bektaş, Cesur, Ahmetadil, Ofis, Mevlana, Ahırlıkuyu, Vakıf, Şehit Er Soner Çankaya, Cengiz Topel, Mutlu, Kaynak, Cihangir, Çeşme, Çakır, Poyraz, İrfan, Okul, Cemre, Gürbüz, Mercan, İnönü, Çam Pınar Gelin Kayası Mevkii, Alparslan, Kooperatif, Şehit Mükremin Başaran, Atatürk, Yavuz, İhlas, Fevzi Çakmak, Ceylan ve Adalet sokaklarında elektrik kesintisi yapılacaktır.

18 Mart 2026 tarihinde saat 10.00 ile 12.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Ahmetadil, Ankara, Açelya, Akçaağaç, Mavi Selvi, Fahri Daldal, Ali Hakbilir, Borsa, Bünyamin Adacı ve Konya sokaklarında elektrik kesintisi yapılacaktır.

ALTINDAĞ

18 Mart 2026 tarihinde saat 09.00 ile 16.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 2026, Bayam Merkez, Yukarı Seki, Alıççık, Yemişenlioğlu, Tekke ve Merkez sokaklarında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

BALA

17 Mart 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Beynam Konakları, Atatürk, Beynam Çiftlik Mevkii, Kale Boğazı, Beynam, Yenipınar ve Dağ Evleri bölgelerinde elektrik kesintisi yapılacaktır.

ÇANKAYA

18 Mart 2026 tarihinde saat 09.15 ile 14.15 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Çobanyıldızı ve Şehit Ersan sokaklarında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

17 Mart 2026 tarihinde saat 10.00 ile 15.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Dodurga Köyü Yolu ve Dodurga Mahallesi bölgesinde elektrik kesintisi yapılacaktır.

17 Mart 2026 tarihinde saat 10.30 ile 15.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 5174, Şafak, Dodurga Mahallesi, 5180, 5166, 5175, 5173 ve 5168 numaralı sokaklarda elektrik kesintisi uygulanacaktır.

ETİMESGUT

17 Mart 2026 tarihinde saat 09.30 ile 16.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 4002, 4005, 4003, 4001 ve 4000 numaralı sokaklarda elektrik kesintisi yapılacaktır.

17 Mart 2026 tarihinde saat 09.00 ile 14.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Bağlıca bölgesinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

18 Mart 2026 tarihinde saat 13.30 ile 15.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Malazgirt 1071, Fatih Sultan Mehmet, 2672, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı ve 2652 numaralı sokaklarda elektrik kesintisi yapılacaktır.

HAYMANA

17 Mart 2026 tarihinde saat 10.00 ile 15.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Tepeköy ve Boğazkaya bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

