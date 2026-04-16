Ankara elektrik kesintisi! 16-17 Nisan Ankara'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

Ankara elektrik kesintisi listesi ve Başkent elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BAŞKENTEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 16 Nisan günü Ankara'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. Ankara'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Ankara'ya elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...

ANKARA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Ankara'daki elektrik kesintileri hakkında Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi tarafından yapılan açıklama şu şekildedir:

ALTINDAĞ

16 Nisan 2026 tarihinde saat 09.30 ile 12.30 arasında Tatlar Mahallesi 492 ve Peçenek bölgelerinde şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Aynı gün saat 13.30 ile 16.30 arasında Aydıncık bölgesinde kesinti uygulanacaktır.

17 Nisan 2026 tarihinde saat 13.30 ile 16.30 arasında yine Aydıncık bölgesinde kesinti olacaktır.

18 Nisan 2026 tarihinde saat 09.30 ile 12.30 arasında Aydıncık bölgesinde kesinti yapılacaktır.

Aynı gün saat 13.30 ile 16.30 arasında Kavaklı, Tatlar Mahallesi ve Karapürçek bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

BALA

16 Nisan 2026 tarihinde saat 09.30 ile 11.30 arasında Avni Akyol, Bahçeli ve Derekışla bölgelerinde elektrik kesintisi yapılacaktır.

Aynı gün saat 12.30 ile 14.30 arasında Yeniyapançarşak bölgesi etkilenecektir.

16 Nisan 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında Atatürk, Avni Akyol, Yayla Afşar, Ziya Gökalp Afşar, 19 Mayıs Afşar ve Abdi İpekçi bölgelerinde kesinti uygulanacaktır.

Aynı gün saat 09.15 ile 17.15 arasında Torunoğlu, Bahçeli, Atatürk, Yaylalıözü, Cumhuriyet Afşar, Abdi İpekçi, Yayla Afşar, Beşevler, 19 Mayıs Afşar ve Adnan Kahveci bölgelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

17 Nisan 2026 tarihinde saat 09.30 ile 13.30 arasında Ahıboz, Karapınar, Sakarya, Fatih, Beynam ve çevresindeki çok sayıda cadde ve sokakta kesinti yapılacaktır.

18 Nisan 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında Turgut Altınok, Sarıhüyük, Suyugüzel ve Çiğdemli bölgelerinde kesinti uygulanacaktır.

Aynı gün saat 15.00 ile 17.00 arasında Ahmetçayırı ve Ahmet Çayırı 7. Afet Konutu bölgelerinde elektrik kesintisi yapılacaktır.

ÇANKAYA

16 Nisan 2026 tarihinde saat 09.15 ile 17.15 arasında 554, 555, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569 ve 604/4 numaralı cadde ve sokaklarda elektrik kesintisi yapılacaktır.

Aynı gün saat 09.15 ile 10.30 arasında Şehit Burak Coşkun ile 586, 588 ve 589 numaralı sokaklar etkilenecektir.

Saat 09.30 ile 12.30 arasında 1529, 1532 ve 1540 numaralı sokaklarda kesinti uygulanacaktır.

Saat 13.30 ile 16.30 arasında Mevlana ve 1071 Malazgirt bölgelerinde elektrik kesintisi yapılacaktır.

17 Nisan 2026 tarihinde saat 09.30 ile 12.30 arasında Sarısu ve 2051, 2052, 2053, 2054 numaralı sokaklarda kesinti olacaktır.

Aynı gün saat 13.30 ile 16.30 arasında Dalaman, İncedere, Murat, Akarçay, Sultan Suyu, Tunca, Uluırmak, Dicle, Perisuyu ve Çoruh bölgelerinde kesinti uygulanacaktır.

Saat 09.30 ile 15.00 arasında Yeşil Altınkent ve Kanuni Sultan Süleyman çevresindeki sokaklarda elektrik kesintisi yapılacaktır.

Saat 09.30 ile 13.30 arasında Ahıboz, Karapınar, Sakarya, Fatih ve Beynam çevresindeki geniş bölgede kesinti uygulanacaktır.

18 Nisan 2026 tarihinde saat 09.30 ile 12.30 arasında 555 numaralı sokakta kesinti yapılacaktır.

Aynı gün saat 13.30 ile 16.30 arasında Yakupabdal bölgesinde elektrik kesintisi olacaktır.

Saat 09.30 ile 15.30 arasında Söğütözü ile birlikte 554, 555, 665 ve Karataş bölgelerinde kesinti uygulanacaktır.

ETİMESGUT

16 Nisan 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında Turgut Özal çevresi, Turkuaz Villaları, Tulumtaş, Hacılar, Ankara Şehir Yolu ve çok sayıda yapı kooperatifi ile cadde ve sokakta şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.