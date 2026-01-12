Ankara'da yarın okullar tatil mi? 13 Ocak Salı Ankara'da okul yok mu (ANKARA VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?

Ankara'da kış etkisini iyice hissettirmeye başladı. Kar yağışı ve soğuk hava, milyonlarca öğrenci ve velinin gündemini tamamen değiştirirken, en çok merak edilen soru "Yarın Ankara'da okullar tatil mi?" oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarıları doğrultusunda Ankara Valiliği bugün okulları tatil ederken, önümüzdeki günlerde hava koşullarının nasıl seyredeceği merak konusu. Peki, Ankara'da yarın okullar tatil mi? 13 Ocak Salı Ankara'da okul yok mu? Detaylar...

ANKARA'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarını dikkate alan Ankara Valiliği, bugün Başkent'te okulları tatil etti. Kar yağışı etkisini sürdürürken milyonlarca öğrenci ve veli, yarın okulların açılıp açılmayacağını merak ediyor. Ankara'da kar yağışının önümüzdeki iki gün boyunca devam etmesi bekleniyor. Bu nedenle "Ankara'da yarın okullar tatil mi?" sorusu, şehirde gündemin ilk sıralarında yer alıyor.

Valilik, hava koşullarını sürekli takip ederek tatil kararını resmi kanallardan açıklayacak. Kar yağışı nedeniyle ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklar göz önüne alınarak öğrencilerin güvenliği ön planda tutuluyor.

13 OCAK SALI ANKARA'DA OKUL YOK MU?

Ankara'da önümüzdeki günlerde hava koşulları oldukça soğuk ve karlı olacak. Pazartesi, Salı ve Çarşamba günleri kar yağışının etkili olması bekleniyor. 13 Ocak Salı günü için ise henüz resmi tatil açıklaması yapılmadı; ancak kar yağışının devam edeceği göz önüne alındığında, Ankara Valiliği'nin öğrencilerin güvenliğini ön planda tutarak tatil kararı alması kuvvetle muhtemel.

Hava durumu tahminlerine göre Salı günü gece sıcaklığı -2 dereceye kadar düşecek, gündüz sıcaklığı ise 0 derece civarında seyredecek. Kar yağışının özellikle sabah ve akşam saatlerinde etkili olacağı öngörülüyor. Bu durum, okulların açılıp açılmayacağı konusundaki belirsizliği artırıyor ve velilerin resmi açıklamaları takip etmesini zorunlu kılıyor.

ANKARA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

Başkent'te kar ve soğuk hava önümüzdeki günlerde de etkisini sürdürecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre Ankara'nın 5 günlük hava durumu şu şekilde özetlenebilir:

12 Ocak Pazartesi: Kar yağışı ön planda. En düşük sıcaklık 1°C, en yüksek sıcaklık 3°C olacak.

13 Ocak Salı: Kar yağışı sürecek. Gece sıcaklığı -2°C, gündüz sıcaklığı 0°C civarında olacak.

14 Ocak Çarşamba: Haftanın en soğuk günü bekleniyor. Kar yağışının etkili olacağı günde gece -4°C, gündüz ise yalnızca 1°C olacak.

15 Ocak Perşembe: Parçalı bulutlu hava öne çıkıyor. Sıcaklıklar 0–6°C arasında değişecek.

16 Ocak Cuma: Parçalı bulutlu hava devam edecek. En düşük sıcaklık 1°C, en yüksek sıcaklık 7°C olacak.

Bu veriler ışığında, Başkent'te önümüzdeki günlerde öğrenciler ve velilerin hava koşullarına uygun önlemler alması önem taşıyor. Özellikle kar yağışının yoğun olduğu günlerde ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar göz önünde bulundurulmalı.