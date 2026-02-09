Ankara'da annesini, kızını ve eşini öldüren Recep C. kim, Recep C. neden ailesini öldürdü?

Ankara'nın Keçiören ilçesinde 35 yaşındaki Recep C., annesi, 8 yaşındaki kızı ve boşanma aşamasındaki eşini tabancayla öldürdükten sonra intihar etti. Olaya ilişkin detaylar ve cenazelerin otopsi için Adli Tıp Kurumuna götürüldüğü bildirildi.

KEÇİÖREN'DE DEHŞET: 4 KİŞİ ÖLDÜRÜLDÜ

Ankara'nın Keçiören ilçesi Kuşcağız Mahallesi'nde korkunç bir olay yaşandı. 35 yaşındaki Recep C., ailesi ve boşanma aşamasındaki eşini tabancayla öldürdü. Olay, mahallede büyük şok etkisi yarattı.

ZANLI ÖNCE ANNESİNİ VE KIZINI ÖLDÜRDÜ

Edinilen bilgilere göre Recep C., annesi 57 yaşındaki Azize C. ve 8 yaşındaki kızı Azra C.'yi evlerinde tabancayla vurdu. Çocuk ve anne olay yerinde yaşamını yitirdi.

CESİTLER ARABA BAGAJINA KONULDU

Recep C., öldürdüğü annesi ve kızının cesetlerini 35 ASA 769 plakalı otomobilin bagajına yerleştirdi. Ardından boşanma aşamasındaki eşi Beyzanur C.'nin evine yöneldi.

KARGOCU KILIĞIYLA EŞİNİ DE ÖLDÜRDÜ

Zanlı, kapıyı kargocu kılığında çalarak eşine yaklaştı ve aynı tabanca ile Beyzanur C.'yi de öldürdü. Olayın ardından Recep C., intihar ederek hayatına son verdi.

CENAZELER ADLİ TIP KURUMUNA GÖNDERİLDİ

Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından, tüm cenazeler otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Polis ekipleri, olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.