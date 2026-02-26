ANKARA BARAJ DOLULUK ORANLARI: ASKİ Ankara baraj doluluk oranları yüzde kaç?

Başkentte su kaynaklarının durumu, özellikle kuraklık riskinin arttığı dönemlerde kamuoyunun en önemli gündem maddelerinden biri haline geliyor. Geçtiğimiz yaz mevsiminin oldukça kurak geçmesi ve sonbaharda beklenen yağışların gerçekleşmemesi, Ankara'da su kesintilerini beraberinde getirmişti. Bu süreçte gözler, kentin içme ve kullanma suyunu yöneten Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) tarafından açıklanan resmi verilere çevrildi. ASKİ Ankara baraj doluluk oranları yüzde kaç? Detaylar...

ANKARA BARAJ DOLULUK ORANLARI

Ankara'daki barajların doluluk seviyesi, hem bireysel su tüketimi hem de kentsel planlama açısından kritik bir gösterge olarak kabul ediliyor. Özellikle son iki yılda yaşanan yağış düzensizlikleri, barajlardaki su miktarını doğrudan etkilemişti.

26 Şubat itibarıyla ASKİ tarafından paylaşılan resmi verilere göre:

Genel doluluk oranı: % 26,94

Aktif doluluk oranı: % 18,44

Genel doluluk oranı, baraj havzalarında bulunan toplam su miktarını ifade ederken; aktif doluluk oranı ise fiilen kullanılabilir su miktarını gösteriyor. Bu nedenle uzmanlar, özellikle aktif doluluk oranının yakından takip edilmesi gerektiğini vurguluyor.

Geçtiğimiz yaz aylarında kuruma noktasına gelen barajlar, son dönemde etkili olan yağışlarla birlikte kademeli bir toparlanma sürecine girdi. Ancak mevcut oranlar, su kaynaklarının hâlâ dikkatli yönetilmesi gerektiğini ortaya koyuyor.

ASKİ ANKARA BARAJ DOLULUK ORANLARI YÜZDE KAÇ?

"ASKİ Ankara baraj doluluk oranları yüzde kaç?" sorusu, başkentlilerin en sık araştırdığı konular arasında yer alıyor. Özellikle su kesintilerinin yaşandığı dönemlerin ardından vatandaşlar, resmi verileri günlük olarak takip ediyor.

26 Şubat tarihli ASKİ verilerine göre:

Barajlardaki genel doluluk oranı % 26,94

Aktif doluluk oranı % 18,44

Bu rakamlar, geçtiğimiz aylarda kritik seviyelere gerileyen su rezervlerinin yağışlarla birlikte artış eğilimine girdiğini gösteriyor. Ancak aktif doluluk oranının genel doluluğa göre daha düşük olması, kullanılabilir su miktarının sınırlı olduğunu ortaya koyuyor.

Kuraklık Süreci ve Su Kesintileri

Geçtiğimiz yaz mevsiminin oldukça kurak geçmesi ve sonbaharda yağışların beklentinin çok altında kalması nedeniyle Ankara'da su kesintileri uygulanmaya başlanmıştı. Bu durum, su tasarrufunun hayati önemini bir kez daha gündeme taşıdı.

Barajların kuruma noktasına gelmesi, yalnızca içme suyu açısından değil; tarımsal üretim ve ekosistem dengesi açısından da risk oluşturdu. Bu nedenle açıklanan her yeni doluluk verisi, hem bireysel hem kurumsal düzeyde yakından izleniyor.

Yağışların Etkisiyle Artış Devam Ediyor

Bu yıl etkili olan yağışlar sayesinde barajlardaki doluluk oranlarında artış gözlemleniyor. 26 Şubat verileri de bu toparlanma sürecinin sürdüğünü gösteriyor. Ancak uzmanlar, tek bir yağış döneminin uzun vadeli su güvenliği için yeterli olmayacağını belirtiyor.

Dolayısıyla mevcut artış sevindirici olsa da, su tasarrufu ve bilinçli tüketim politikalarının sürdürülmesi büyük önem taşıyor.