ANKARA BARAJ DOLULUK ORANLARI: 23 Mayıs ASKİ Ankara baraj doluluk oranları yüzde kaç? (Kesikköprü, Kargalı ve Çamlıdere)

Türkiye’nin su kaynakları yönetimi açısından kritik şehirlerinden biri olan Ankara’da baraj doluluk seviyeleri, hem içme suyu güvenliği hem de yaz aylarına hazırlık süreci açısından yakından takip edilmektedir. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) tarafından düzenli olarak paylaşılan veriler, başkentteki su rezervlerinin güncel durumunu ortaya koymaktadır. Peki, 3 Mayıs ASKİ Ankara baraj doluluk oranları yüzde kaç? Detaylar...

ANKARA BARAJ DOLULUK ORANLARI

23 Mayıs 2026 tarihi itibarıyla açıklanan son verilere göre Ankara genelinde barajların toplam doluluk oranı %46,38 seviyesinde ölçülmüştür. Bu oran, önceki dönemlere kıyasla belirli barajlarda artış yaşandığını gösterirken, bazı bölgelerde ise su seviyelerinin kritik eşiklere yakın seyrettiğini ortaya koymaktadır.

ASKİ verilerine göre Ankara’daki barajlarda su seviyeleri dengeli bir dağılım göstermemektedir. Bazı barajlar tam kapasiteye yaklaşırken, bazıları düşük doluluk oranlarıyla dikkat çekmektedir. Özellikle kış ve ilkbahar yağışlarının etkisiyle bazı barajlarda yükseliş yaşanmıştır.

Genel tablo şu şekilde öne çıkmaktadır:

Toplam baraj doluluk oranı: %46,38

Yüksek doluluk seviyesine sahip barajlar: Kargalı, Kesikköprü

Orta seviyedeki barajlar: Çubuk 2, Kavşakkaya

Düşük seviyedeki barajlar: Peçenek, Türkşerefli

Bu dağılım, Ankara’nın su yönetiminde bölgesel farklılıkların devam ettiğini göstermektedir.

23 MAYIS ASKİ ANKARA BARAJ DOLULUK ORANLARI YÜZDE KAÇ?

23 Mayıs 2026 tarihli ASKİ verilerine göre Ankara barajlarının güncel doluluk oranları ayrıntılı şekilde aşağıdaki gibi açıklanmıştır. Veriler, baraj bazında su seviyelerinin farklılık gösterdiğini net biçimde ortaya koymaktadır.

ASKİ tarafından paylaşılan resmi ölçümlere göre barajların son durumu şu şekildedir:

Akyar Barajı: %82,99 – %83,37

Çamlıdere Barajı: %40,80

Çubuk 2 Barajı: %71,02 – %71,07

Eğrekkaya Barajı: %80,99 – %81,09

Kargalı Barajı: %100

Kavşakkaya Barajı: %69,44 – %69,75

Kesikköprü Barajı: %100

Kurtboğazı Barajı: %32,33

Peçenek Barajı: %27,48

Türkşerefli Barajı: %5,20

Bu veriler, özellikle bazı barajların neredeyse tam kapasiteye ulaştığını, bazı kritik barajların ise düşük seviyelerde kaldığını göstermektedir.