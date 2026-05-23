Haberler

ANKARA BARAJ DOLULUK ORANLARI: 23 Mayıs ASKİ Ankara baraj doluluk oranları yüzde kaç? (Kesikköprü, Kargalı ve Çamlıdere)

ANKARA BARAJ DOLULUK ORANLARI: 23 Mayıs ASKİ Ankara baraj doluluk oranları yüzde kaç? (Kesikköprü, Kargalı ve Çamlıdere)
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara’da su kaynaklarının durumu, özellikle yaz aylarına yaklaşılırken en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Başkentte içme suyu temininde kritik rol oynayan barajların doluluk oranları, Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) tarafından düzenli olarak güncelleniyor ve kamuoyu ile paylaşılıyor. Peki, 23 Mayıs ASKİ Ankara baraj doluluk oranları yüzde kaç? Ankara baraj doluluk oranlarına dair güncel veriler haberimizde.

Türkiye’nin su kaynakları yönetimi açısından kritik şehirlerinden biri olan Ankara’da baraj doluluk seviyeleri, hem içme suyu güvenliği hem de yaz aylarına hazırlık süreci açısından yakından takip edilmektedir. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) tarafından düzenli olarak paylaşılan veriler, başkentteki su rezervlerinin güncel durumunu ortaya koymaktadır. Peki, 3 Mayıs ASKİ Ankara baraj doluluk oranları yüzde kaç? Detaylar...

ANKARA BARAJ DOLULUK ORANLARI

23 Mayıs 2026 tarihi itibarıyla açıklanan son verilere göre Ankara genelinde barajların toplam doluluk oranı %46,38 seviyesinde ölçülmüştür. Bu oran, önceki dönemlere kıyasla belirli barajlarda artış yaşandığını gösterirken, bazı bölgelerde ise su seviyelerinin kritik eşiklere yakın seyrettiğini ortaya koymaktadır.

ASKİ verilerine göre Ankara’daki barajlarda su seviyeleri dengeli bir dağılım göstermemektedir. Bazı barajlar tam kapasiteye yaklaşırken, bazıları düşük doluluk oranlarıyla dikkat çekmektedir. Özellikle kış ve ilkbahar yağışlarının etkisiyle bazı barajlarda yükseliş yaşanmıştır.

Genel tablo şu şekilde öne çıkmaktadır:

Toplam baraj doluluk oranı: %46,38

Yüksek doluluk seviyesine sahip barajlar: Kargalı, Kesikköprü

Orta seviyedeki barajlar: Çubuk 2, Kavşakkaya

Düşük seviyedeki barajlar: Peçenek, Türkşerefli

Bu dağılım, Ankara’nın su yönetiminde bölgesel farklılıkların devam ettiğini göstermektedir.

23 MAYIS ASKİ ANKARA BARAJ DOLULUK ORANLARI YÜZDE KAÇ?

23 Mayıs 2026 tarihli ASKİ verilerine göre Ankara barajlarının güncel doluluk oranları ayrıntılı şekilde aşağıdaki gibi açıklanmıştır. Veriler, baraj bazında su seviyelerinin farklılık gösterdiğini net biçimde ortaya koymaktadır.

ASKİ tarafından paylaşılan resmi ölçümlere göre barajların son durumu şu şekildedir:

Akyar Barajı: %82,99 – %83,37

Çamlıdere Barajı: %40,80

Çubuk 2 Barajı: %71,02 – %71,07

Eğrekkaya Barajı: %80,99 – %81,09

Kargalı Barajı: %100

Kavşakkaya Barajı: %69,44 – %69,75

Kesikköprü Barajı: %100

Kurtboğazı Barajı: %32,33

Peçenek Barajı: %27,48

Türkşerefli Barajı: %5,20

Bu veriler, özellikle bazı barajların neredeyse tam kapasiteye ulaştığını, bazı kritik barajların ise düşük seviyelerde kaldığını göstermektedir.

Dilara Yıldız
Dilara Yıldız
Haberler.com
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Çatlak söylentileri vardı! İşte grup başkanı seçilen Özgür Özel'in aldığı oy sayısı

İşte grup başkanı seçilen Özgür Özel'in aldığı oy sayısı
Acun Ilıcalı'ya büyük şok! Kritik maç öncesi kabusu yaşadılar

En sonunda başına bu da geldi
EuroLeague Başkanı Dejan Bodiroga ve CEO'su Chus Bueno, Fenerbahçe'den özür diledi

Fenerbahçe'den özür dilediler!
Trump kafa karıştıran sosyal medya paylaşımlarına yine başladı

Trump kafa karıştıran sosyal medya paylaşımlarına yine başladı
Selde evladını kaybeden annenin feryadı yürek yaktı: Sana gitme dedim

Annenin feryadı yürekleri dağladı: Ben sana gitme dedim oğlum
Suna Selen yıllar sonra Münir Özkul ile neden boşandıklarını anlattı: Taze kana ihtiyacım var dedi

Yıllar sonra neden boşandıklarını anlattı: Taze kana ihtiyacım var...
Dorukhan Büyükışık'ın ölümünde tutuklu sayısı 23'e yükseldi! Aralarında dönemin ilçe emniyet müdürü de var

8 yıl sonra raftan inen dosyada emniyet müdürü dahil 23 tutuklama