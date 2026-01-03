Ankara ASKİ su kesintisi! 3-4 Ocak Ankara'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 3 Ocak günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 3 Ocak Ankara su kesintisi saatleri!

ANKARA SU KESİNTİSİ 3 OCAK

Güncel Ankara su kesintileri için Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) internet sitesi üzerinden bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. ASKİ tarafından yapılan açıklama şu şekildedir:

KEÇİÖREN

3 Ocak 2026 tarihinde saat 11.00 ile 23.55 arasında plansız su kesintisi ve basınç düşüklüğü yaşanması beklenmektedir. Devam eden kuraklık ve artan nüfus nedeniyle su kaynakları üzerindeki yük artmıştır. Bu kapsamda Çamlıdere Barajı'nda su alma yapısında arzı artırmaya yönelik çalışmalar sürdürülmektedir. Kesintiden 19 Mayıs, 23 Nisan, Adnan Menderes, Aktepe, Aşağı Eğlence, Atapark, Ayvalı, Bademlik, Bağlarbaşı, Basınevleri, Çaldıran, Çiçekli, Emrah, Esertepe, Etlik, Güçlükaya, İncirli, Kalaba, Kamilocak, Kanuni, Kavacık, Subayevleri, Köşk, Kuşcağız, Osmangazi, Ovacık, Pınarbaşı, Sancaktepe, Şefkat, Şehit Kubilay, Şenlik, Şenyuva, Tepebaşı, Ufuktepe, Uyanış, Yakacık, Yayla, Yeşilöz, Yeşiltepe ve Yükseltepe mahalleleri etkilenmektedir.

YENİMAHALLE

3 Ocak 2026 tarihinde saat 13.00 ile 23.55 arasında plansız su kesintisi ve basınç düşüklüğü yaşanabilecektir. Kuraklık ve nüfus artışı nedeniyle oluşan yoğunluk sebebiyle zaman zaman su temininde sorunlar meydana gelmektedir. Çamlıdere Barajı'nda yürütülen çalışmaların tamamlanmasıyla bu sorunların büyük ölçüde giderilmesi hedeflenmektedir. Kesintiden Demetlale, Demetevler, Demetgül, Yeşilevler, Aşağı Yahyalar, Yukarı Yahyalar, Özevler, Pamuklar, Esentepe, Memlik, Yakacık Bağlar Mevkii, Oyuklu Mevkii, Karacakaya, Serhat, İvedik OSB, Kardelen, İlkyerleşim, Uğur Mumcu, Tepealtı, Yunus Emre, Kuzey Yıldızı, Beştepe ve Emniyet mahalleleri etkilenmektedir.

ELMADAĞ

3 Ocak 2026 tarihinde saat 13.10 ile 19.00 arasında plansız su kesintisi yaşanacaktır. Hisarköy Pompa İstasyonu'nda bulunan kuyu motorunda meydana gelen arıza nedeniyle basınç düşüklüğü oluşmuştur. Arızanın giderilmesi için ekipler sahada çalışmalarını sürdürmektedir. Kesintiden Kurtuluş, Tatlıca, Yenidoğan, Yenipınar, Yenice ve İsmetpaşa mahallelerinin üst kotları etkilenmektedir.

ETİMESGUT

3 Ocak 2026 tarihinde saat 14.15 ile 23.55 arasında planlı olarak su basıncında geçici düşüş yaşanacaktır. Yoğun su kullanımı, kuraklık ve artan nüfus nedeniyle bazı mahallelerde kısa süreli su kesintileri meydana gelebilecektir. Çamlıdere Barajı'nda arzı artırmaya yönelik çalışmalar devam etmektedir. Bağlıca, Yeni Bağlıca, Şehit Ali, Atayurt, Turkuaz, Yapracık, Orhun, Yukarı Yurtçu, Aşağı Yurtçu ve Ahimesut mahallelerinin bir kısmı bu durumdan etkilenecektir.

PURSAKLAR

3 Ocak 2026 tarihinde saat 15.30'dan 23.55'e kadar plansız ve geçici su kesintisi ile basınç düşüklüğü yaşanabilecektir. İlçe genelinde özellikle üst kotlarda etkili olması beklenen bu durum, kuraklık ve artan nüfusun su kaynakları üzerindeki baskısından kaynaklanmaktadır. Çamlıdere Barajı'nda devam eden çalışmaların tamamlanmasıyla sorunun büyük ölçüde giderilmesi planlanmaktadır.