Ankara ASKİ su kesintisi! 23-24 Ocak Ankara'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 23 Ocak günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 23 Ocak Ankara su kesintisi saatleri!

ANKARA SU KESİNTİSİ 23 OCAK

Güncel Ankara su kesintileri için Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) internet sitesi üzerinden bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. ASKİ tarafından yapılan açıklama şu şekildedir:

SİNCAN

23 Ocak 2026 tarihinde saat 09.00'da, Sincan ilçesi Ahi Evran Mahallesi Ayaş–Ankara yolu üzerinde meydana gelen ana boru arızası nedeniyle plansız su kesintisi uygulanmaktadır. Arızanın aynı gün saat 20.00 itibarıyla giderilmesi planlanmaktadır. Kesintiden Gökçek Mahallesi, Törekent Mahallesi ve Ahi Evran Mahallesi içerisindeki organize sanayi bölgesinin tamamı etkilenmektedir. Yaşanan aksaklıktan dolayı özür dilenmekte, sabır ve anlayış için teşekkür edilmektedir.

KEÇİÖREN

23 Ocak 2026 tarihinde saat 09.35'te, Ayvalı Mahallesi 159. Cadde içerisinde, Planlama Daire Başkanlığı sorumluluğundaki Yasmek firması tarafından P1 ile P2 pompa istasyonları arasına Q1600 çapında su hattı döşenmesi sırasında, Q125 çapındaki düktil şebeke hattı tedbir amaçlı olarak kesilmiştir. Su kesintisinin aynı gün saat 19.00'da sona ermesi öngörülmektedir. Kesintiden Ayvalı Mahallesi'nin alt kotları etkilenmektedir. Verilen rahatsızlıktan dolayı özür dilenmektedir.

AKYURT

23 Ocak 2026 tarihinde saat 10.50'de, Akyurt ilçesi terfi istasyonu ana isale hattında meydana gelen arıza nedeniyle su kesintisi uygulanacaktır. Arızanın saat 23.00 itibarıyla giderilmesi planlanmaktadır. Kesintiden Çınar Mahallesi Fabrikalar Bölgesi, Şeyhler Mahallesi, Balıkhisar Mahallesi, Büğdüz Mahallesi, Güzelhisar Mahallesi, Saracalar Mahallesi, Timurhan Mahallesi, Yıldırım Mahallesi, Atatürk Mahallesi, Beyazıt Mahallesi ve Yeşiltepe Mahallesi'nin üst kotları etkilenmektedir. Yaşanan aksaklıktan dolayı özür dilenmektedir.

KAZAN

23 Ocak 2026 tarihinde saat 14.40'ta, İstanbul yolu istikametinde geçen 2200 çapındaki çelik borunun askıda kalması nedeniyle susuz pompaların kapatılması sonucu su kesintisi yaşanmaktadır. Kesintinin saat 23.00 itibarıyla sona ermesi planlanmaktadır. Saray Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı, Bayraktar Caddesi, Aksoy Caddesi ve bu bölgelere bağlı sokaklar kesintiden etkilenmektedir.