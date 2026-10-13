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Ankara Abisi Cem Özkök olayı nedir? Ankara Abisi Yasin Oyanık'a ne oldu? Cem Özkök ne dedi?

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Ankara Abisi Cem Özkök olayı nedir? Ankara Abisi Yasin Oyanık'a ne oldu? Cem Özkök ne dedi?
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“Ankara Abisi” Yasin Oyanık ve fenomen Cem Özkök hakkında ortaya atılan iddialar gündeme geldi. Oyanık’ın gözaltına alındığı öne sürülürken Cem Özkök, konu hakkında bazı açıklamalarda bulundu. Peki, Ankara Abisi Cem Özkök olayı nedir? Ankara Abisi Yasin Oyanık'a ne oldu? Cem Özkök ne dedi? Detaylar haberimizde.

Sosyal medyada yardım kampanyaları ve sosyal sorumluluk projeleriyle tanınan “ Ankara Abisi” Yasin Oyanık ile fenomen Cem Özkök hakkında ortaya atılan iddialar gündeme geldi. Oyanık’ın gözaltına alındığı öne sürülürken Cem Özkök, hukuki süreç nedeniyle konuya ilişkin açıklama yapmayacağını belirtti. Peki,  Ankara Abisi Cem Özkök olayı nedir? Ankara Abisi Yasin Oyanık'a ne oldu? Cem Özkök ne dedi? Detaylar...

ANKARA ABİSİ CEM ÖZKÖK OLAYI NEDİR?

Sosyal medyada yardım çalışmalarıyla tanınan “Ankara Abisi” Yasin Oyanık ve fenomen Cem Özkök hakkında, şahsi banka hesapları ve kurdukları dernek yapıları üzerinden 2 milyar TL’yi aşan yasa dışı finans trafiği yönettikleri iddiası ortaya atıldı.

İddialara göre, söz konusu hesaplar üzerinden aktarılan kaynağın önemli bir bölümünün yurt dışına kaçan yasa dışı yapılara ait olduğu ileri sürüldü. Konuya ilişkin iddiaların emniyet birimlerini harekete geçirdiği belirtilirken, soruşturmanın ayrıntılarına ilişkin resmi makamlardan açıklama beklendiği aktarıldı.

Sosyal medyada yürüttükleri çalışmalarla tanınan iki isim hakkındaki iddialar gündeme gelirken, konuya ilişkin paylaşımlarda yer alan bilgilerin resmi makamlar tarafından doğrulanmış olup olmadığına ilişkin bir açıklama bulunmuyor.

ANKARA ABİSİ YASİN OYANIK'A NE OLDU?

Sosyal medyada “Ankara Abisi” olarak tanınan Yasin Oyanık’ın, hakkında ortaya atılan iddiaların ardından Uşak’ta yürütülen gizli bir adli süreç kapsamında gözaltına alındığı öne sürüldü.

Cem Özkök ile birlikte anılan iddialar kapsamında Oyanık’ın gözaltına alındığına ilişkin haberler gündeme gelirken, emniyet ve adli makamlardan konuya ilişkin resmi açıklama bekleniyor.

Oyanık’ın gözaltına alınmasına ilişkin sürecin ayrıntıları ve hakkındaki iddialara yönelik resmi makamların değerlendirmesi henüz açıklanmış değil.

CEM ÖZKÖK NE DEDİ?

Yasin Oyanık’ın gözaltına alındığı yönündeki iddiaların ardından fenomen Cem Özkök de konuya ilişkin açıklamada bulundu. Özkök, Yasin Oyanık ve avukatının talebi doğrultusunda hukuki süreç devam ederken ayrıntılı bir açıklama yapmayacağını belirtti.

Açıklamasında artık ünlü olmak veya gündemde kalmak istemediğini ifade eden Özkök, işine odaklanmak ve hayatını bu doğrultuda sürdürmek istediğini dile getirdi.

Cem Özkök, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Yasin'in ve avukatının bizzat isteği üzerine, şu aşamada konuyla ilgili hiçbir şekilde açıklama yapmamam istendi. Ben artık ünlü olmak veya gündemde kalmak istemiyorum. Cemaatten dostlarla camide sohbet edeyim, işimde nasıl daha başarılı olurum bunları düşüneyim... Benim hayatım bu kadar. Alnımın akıyla helal şekilde mücadele verdiğim işletmem için emek vermenin, vergisini veren bir vatandaş olmanın ve dürüstlüğümün gururunu yaşıyorum.”

Dilara Yıldız
Dilara Yıldız
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