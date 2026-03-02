İsrail ile İran arasında tırmanan gerilimin Orta Doğu'daki askeri hareketliliği artırdığı bir dönemde, Türkiye'de de kritik askeri tesisler kamuoyunun yakın takibine girdi. Bu süreçte, ANKA Haber Ajansı tarafından Adana'daki İncirlik Hava Üssü'nden gerçekleştirilen uzun süreli canlı yayın, yargı sürecini beraberinde getirdi. Yayının ardından Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen soruşturma başlatıldı. Peki, ANKA İncirlik yayın olayı nedir? ANKA Haber Ajası'na neden soruşturma açıldı? Detaylar...

ANKA İNCİRLİK YAYIN OLAYI NEDİR?

Bölgede artan askeri hareketlilik ve uluslararası gerilimlerin gölgesinde, ANKA Haber Ajansı tarafından İncirlik Hava Üssü'nden yaklaşık 1 saat 14 dakika süren bir canlı yayın gerçekleştirildi. Yayın sırasında üs çevresine ilişkin görüntülerin kamuoyuyla paylaşıldığı bildirildi.

İsrail'in İran'a yönelik hava saldırılarının ardından İran'ın Ürdün, Katar, Kuveyt ve Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki ABD üslerine hava saldırısı düzenlemesi, bölgedeki stratejik askeri noktaların dikkatle izlenmesine yol açtı. Bu kapsamda Adana'da bulunan ve NATO açısından kritik öneme sahip 10'uncu Ana Jet Üs Komutanlığı da gündeme geldi.

Canlı yayının sosyal medya üzerinden "İncirlik Hava Üssünde Operasyon Hazırlığı" başlığıyla paylaşıldığı belirtildi. Yapılan çalışmalarda yayının, üssün Kabaktepe kanalı üzerinden gerçekleştirildiği tespit edildi.

Soruşturma kapsamında canlı yayını gerçekleştiren kişinin Koza TV muhabiri Sergen Ölçer olduğu belirlendi. Ayrıca, haber yapılması talimatını verdiği belirtilen Koza TV Genel Müdürü Mehlika Bilen ile Adana Büyükşehir Belediyesi personeli Güral Bıçakçı da gözaltına alındı. Süreçte Genel Yayın Yönetmeni Kenan Şener'in de gözaltına alınan isimler arasında yer aldığı bildirildi.

ANKA HABER AJANSI'NA NEDEN SORUŞTURMA AÇILDI?

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, İncirlik Hava Üssü'ne ilişkin görüntülerin canlı yayın yoluyla paylaşılmasına yönelik olarak resen soruşturma başlattığını açıkladı.

Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, millî güvenliği ilgilendiren askerî tesis ve güvenlik alanlarına ilişkin görüntü ve bilgilerin yetkisiz şekilde paylaşılmasının basın ve ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilemeyeceği ifade edildi.