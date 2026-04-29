Andrew Robertson kimdir, mevkisi ne, Andrew Robertson Fenerbahçe'ye mi geliyor?

Süper Lig’de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe’de gelecek sezonun kadro planlaması için sürpriz bir isim gündeme geldi: Andrew Robertson Fenerbahçe’ye mi geliyor? Andrew Robertson’ın mevkisi ve kariyeri hakkında merak edilenler, İskoç oyuncunun transfer ihtimaliyle birlikte arama motorlarında ilk sıraya yerleşti. İşte transferin perde arkası ve son durum...

FENERBAHÇE’DEN DÜNYA ÇAPINDA HAMLE: ANDREW ROBERTSON GÜNDEMDE

Fenerbahçe, gelecek sezonun savunma hattını güçlendirmek için rotayı İngiltere'ye çevirdi. Liverpool'un tecrübeli sol beki Andrew Robertson'ın menajerinin İstanbul’a davet edildiği ve kendisine sözlü bir teklif iletildiği iddiaları gündeme bomba gibi düştü. Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun aktardığına göre, dünyaca ünlü yıldızın şartlarını sorgulayan sarı-lacivertli yönetim, bu transferle savunma hattına sınıf atlatmayı hedefliyor.

TRANSFER GÖRÜŞMELERİ NEDEN ASKIYA ALINDI?

Robertson cephesiyle kurulan temaslar olumlu ilerlerken, Fenerbahçe’de yaklaşan seçim süreci görüşmelerin gidişatını değiştirdi. Kulüpteki yönetimsel takvim nedeniyle resmi adımların şimdilik durakladığı belirtilirken, transfer dosyasının tamamen kapanmadığı, seçim sonrasında oluşacak yeni yönetim ve teknik heyet raporu doğrultusunda sürecin yeniden canlanabileceği ifade ediliyor.

ANDREW ROBERTSON KİMDİR VE MEVKİSİ NE?

11 Mart 1994 doğumlu olan Andrew Robertson, dünya futbolunun en elit sol bek oyuncuları arasında gösteriliyor. Kariyerine İskoçya'nın Queen’s Park takımında başlayan, ardından Dundee United ve Hull City maceraları yaşayan yıldız isim, 2017 yılında Liverpool’a transfer oldu. Jürgen Klopp yönetimindeki Liverpool'un altın çağında; Premier Lig, Şampiyonlar Ligi, FA Cup ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası şampiyonluklarında başrol oynayan İskoç milli takım kaptanı, yüksek temposu ve isabetli ortalarıyla tanınıyor.

SOL BEK HATTINDA LİDERLİK ARAYIŞI

Fenerbahçe’nin Robertson ilgisi, sadece bir oyuncu takviyesi değil, aynı zamanda savunma hattına Avrupa tecrübesi yüksek bir lider kazandırma arzusu olarak yorumlanıyor. Liverpool formasıyla yüzlerce üst düzey maça çıkan 32 yaşındaki futbolcunun, sarı-lacivertli ekibin sol kanadına hem savunma hem de hücum anlamında büyük bir dinamizm katması bekleniyor.

TRANSFER SÜRECİNDE SON DURUM

Henüz resmi bir imza atılmamış olsa da, İstanbul’da yapıldığı öne sürülen menajer zirvesi, Fenerbahçe’nin transfer sezonunda "büyük oynayacağının" en somut kanıtı olarak görülüyor. Taraftarlar, seçim sonrası Robertson dosyasının yeniden açılmasını ve İskoç yıldızın Çubuklu formayı giyip giymeyeceğini sabırsızlıkla bekliyor.