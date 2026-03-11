Kadın Milli Takım Başantrenörü Andrea Mazzon, Türkiye'deki görevine resmen başladı. Venedikli Mazzon, Avrupa basketbolundaki tecrübesiyle milli takımı uluslararası arenada güçlü kılmayı amaçlıyor.Andrea Mazzon kimdir? Kadın Milli Takım Başantrenörü Andrea Mazzon kaç yaşında, nereli?

ANDREA MAZZON KİMDİR?

23 Şubat 1966 doğumlu İtalyan başantrenör Andrea Mazzon, basketbol kariyerine 1985 yılında Venedik'te genç takımlarda antrenörlük yaparak başladı. Spor dünyasına adım attığı ilk yıllardan itibaren hem oyunculara hem de takımlara kazandırdığı disiplin ve stratejik anlayış ile dikkat çekti.

İTALYA VE AVRUPA'DA ÖNEMLİ BAŞARILAR

1990 yılında Glaxo Verona'da yardımcı antrenör olarak görev yapan Mazzon, 1996-97 sezonunda başantrenörlüğe yükseldi ve takımıyla İtalya Süper Kupası'nı kazanırken Saporta Kupası finaline ulaşmayı başardı. Aynı yıl İtalya'da Yılın Antrenörü seçilen Mazzon, 1998 yılında Scaligera Verona ile FIBA Koraç Kupası zaferi yaşayarak Avrupa basketbolunda adını duyurdu.

EUROCUP VE ULEB CUP DENEYİMİ

1998-2000 yılları arasında Panionios Athens ile EuroCup yarı finaline ulaşan Andrea Mazzon, 2002-2005 döneminde Napoli ile ULEB Cup'ta mücadele etti ve İtalya Ligi'nde Yılın Koçu ödülünü aldı. 2005-2007 yıllarında Aris Thessaloniki ile ULEB Cup finali ve EuroLeague Son 16 Turu'na çıkan Mazzon, kariyerini istikrarlı bir şekilde yükseltti.

REYER VENEZIA VE NBA TECRÜBESİ

2009-2013 yılları arasında Reyer Venezia ile İtalya Ligi Final 8'e kalan ve iki kez All-Star başantrenörü seçilen Mazzon, kariyerinin ilerleyen döneminde NBA ve G League ekiplerinde Philadelphia 76ers ve Delaware 87ers ile saha içi ve draft hazırlık süreçlerinde görev aldı.

ÇİN VE RUSYA TECRÜBESİ

Andrea Mazzon, kariyerini uluslararası arenada sürdürerek Guangzhou Long Lions ve Avtodor Saratov takımlarını çalıştırdı. Bu süreç, onun hem farklı basketbol kültürlerini tanımasını hem de oyun stratejilerini evrensel ölçekte geliştirmesini sağladı.

YENİ BAŞARILAR VE GÜNCEL DURUM

2023-2024 sezonunda İtalya Kadınlar Basketbol Ligi şampiyonluğu ve 2024 Supercoppa Italiana zaferi yaşayan Umana Reyer Venezia Women takımında aktif olarak görev yapan Andrea Mazzon, tecrübesiyle yeni nesil oyunculara ilham vermeye devam ediyor. Türkiye Basketbol Federasyonu olarak Mazzon'a yeni görevinde başarılar dileriz.