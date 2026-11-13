Anadolu Efes - Virtus Bologna maçı hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak? | 13 Kasım 2026

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Karşılaşma bu akşam saat 20.30'da İstanbul'daki Sinan Erdem Spor Salonu'nda başlayacak. Mücadele S Sport ve S Sport Plus'tan canlı olarak yayınlanacak.

ANADOLU EFES - VIRTUS BOLOGNA MAÇI HANGİ KANALDA?

Anadolu Efes - Virtus Bologna maçı S Sport ve S Sport Plus'tan canlı olarak yayınlanacak.

ANADOLU EFES - VIRTUS BOLOGNA MAÇI SAAT KAÇTA?

Anadolu Efes - Virtus Bologna maçı bugün, 13 Kasım 2026 Cuma günü saat 20.30'da başlayacak.

ANADOLU EFES - VIRTUS BOLOGNA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Karşılaşma, İstanbul'daki Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak.

S SPORT HANGİ PLATFORMLARDA VAR?

S Sport, Turkcell TV+ platformunda 77. kanaldan izlenebiliyor. Kanal ayrıca Disney Plus üzerinden internetten de takip edilebiliyor. Platformlardaki kanal numaraları zaman içinde değişebileceği için izleyicilerin yayın öncesinde kullandıkları platformun güncel kanal listesini kontrol etmesi öneriliyor

S SPORT PLUS NASIL İZLENİR?

S Sport Plus, internet üzerinden yayın yapan dijital bir platform. Kanalın Digiturk, D-Smart ya da Tivibu gibi televizyon platformlarında bu maç için doğrulanmış bir kanal numarası bulunmuyor. İzleyiciler maçı S Sport Plus'ın internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden takip edebilecek.