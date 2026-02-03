Anadolu Efes Valencia maçı hangi kanalda, nereden CANLI izlenir?

Anadolu Efes Valencia maçı için geri sayım başladı. Temsilcimizin EuroLeague'de oynayacağı bu önemli mücadeleyi canlı izlemek isteyen sporseverler, "Anadolu Efes Valencia maçı hangi kanalda, nereden canlı izlenir?" sorusuna yanıt arıyor. Karşılaşmaya dair tüm yayın detayları haberimizde…

ANADOLU EFES – VALENCIA BASKET MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Turkish Airlines EuroLeague'de heyecan hız kesmeden devam ediyor. Anadolu Efes, güçlü rakibi Valencia Basket'i sahasında ağırlamaya hazırlanıyor. Basketbolseverlerin merak ettiği yayın bilgileri ve maç detayları netleşti.

Anadolu Efes ile Valencia Basket arasında oynanacak EuroLeague karşılaşması; S Sport Plus, S Sport ve Idman TV ekranlarından canlı olarak takip edilebilecek.

ANADOLU EFES – VALENCIA BASKET MAÇI S SPORT PLUS YAYIN BİLGİLERİ

Karşılaşmayı dijital platform üzerinden izlemek isteyenler için S Sport Plus seçeneği öne çıkıyor. S Sport Plus, uydu yayınının yanı sıra internet üzerinden de erişim imkânı sunuyor ve şifreli yayın yapıyor.

ANADOLU EFES – VALENCIA BASKET MAÇI IDMAN TV YAYIN BİLGİLERİ

Maçı izlemek isteyenler için bir diğer alternatif Idman TV olacak. Kanal, Azerspace 46E uydusu ve internet yayını üzerinden şifreli olarak izlenebiliyor.

ANADOLU EFES – VALENCIA BASKET MAÇI S SPORT YAYIN BİLGİLERİ

S Sport kanalı, Türkiye'de birçok platform üzerinden erişilebilir durumda. Kablo TV, Tivibu, Turkcell TV+ ve Vodafone TV kullanıcıları karşılaşmayı S Sport ekranlarından canlı olarak takip edebilecek.

ANADOLU EFES – VALENCIA BASKET MAÇI HANGİ GÜN?

EuroLeague mücadelesi, 03 Şubat Salı günü oynanacak.

ANADOLU EFES – VALENCIA BASKET MAÇI SAAT KAÇTA?

Basketbol tutkunlarının heyecanla beklediği karşılaşma, 20:30'da başlayacak.

ANADOLU EFES – VALENCIA BASKET MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Anadolu Efes ile Valencia Basket arasındaki EuroLeague maçı, İstanbul'daki Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak. Efes taraftarının yoğun ilgi göstermesi beklenen mücadele, tribün atmosferiyle de dikkat çekecek.