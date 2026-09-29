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Avrupa basketbolunun iki güçlü temsilcisi Anadolu Efes ve Real Madrid parkede karşı karşıya geliyor. Heyecanla beklenen karşılaşma öncesinde "Anadolu Efes Real Madrid maçı hangi kanalda, Anadolu Efes Real Madrid nereden CANLI izlenir?" soruları gündemin üst sıralarına yerleşti. Mücadeleyi kaçırmak istemeyen basketbolseverler için maçın saati, yayın kanalı ve diğer bilgiler haberimizde.

ANADOLU EFES REAL MADRİD MAÇI NE ZAMAN?

Anadolu Efes ile Real Madrid, EuroLeague kapsamında bugün, 29 Eylül 2026 Salı günü parkeye çıkacak. Lacivert-beyazlılar, taraftarı önünde oynayacağı bu kritik karşılaşmada İspanyol rakibini mağlup ederek Avrupa'daki iddiasını ortaya koymak istiyor.

ANADOLU EFES REAL MADRİD MAÇI SAAT KAÇTA?

Anadolu Efes ile Real Madrid arasındaki mücadele Türkiye saatiyle 20.00'de başlayacak. Başlama saatinde yaşanabilecek olası bir değişiklik, resmi kaynaklar tarafından duyurulacak.

ANADOLU EFES REAL MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA?

Anadolu Efes Real Madrid maçı Türkiye'de S Sport 2 ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşma, abonelikli bir yayın olduğu için şifreli şekilde izlenebilecek. Mücadele ayrıca Azerbaycan kanalı İdman TV'den de canlı olarak ekrana gelecek.

ANADOLU EFES REAL MADRİD MAÇI NEREDEN CANLI İZLENİR?

Basketbolseverler, mücadeleyi Turkcell TV+ platformunda 78. kanaldan yayınlanan S Sport 2 üzerinden takip edebilecek. S Sport Plus'ın yayınına ise internet üzerinden, dijital platformun web sitesi ve mobil uygulaması aracılığıyla ulaşılabilecek. İdman TV ise Azerspace uydusu üzerinden 46E frekansında izlenebilecek. Platformlardaki kanal numaraları zaman zaman değişebileceği için izleyicilerin maç öncesinde güncel kanal listesini kontrol etmesi önerilir.

ANADOLU EFES REAL MADRİD MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Anadolu Efes, Real Madrid'i İstanbul'daki Sinan Erdem Spor Salonu'nda ağırlayacak. Lacivert-beyazlılar, taraftarının desteğini arkasına alarak güçlü rakibi karşısında parkeden galibiyetle ayrılmayı hedefliyor.