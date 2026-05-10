Amerikalı sosyolog Thorstein Veblen; kişinin, çevresine statüsünü veya prestijini göstermek amacıyla yaptığı alışverişleri hangi kavramla tanımlar?

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının yeni bölümünde yer alan sorular, izleyicilerin dikkatini çekmeyi başarıyor. Amerikalı sosyolog Thorstein Veblen; kişinin, çevresine statüsünü veya prestijini göstermek amacıyla yaptığı alışverişleri hangi kavramla tanımlar?

AMERİKALI SOSYOLOG THORSTEİN VEBLEN; KİŞİNİN, ÇEVRESİNE STATÜSÜNÜ VEYA PRESTİJİNİ GÖSTERMEK AMACIYLA YAPTIĞI ALIŞVERİŞLERİ HANGİ KAVRAMLA TANIMLAR?

A: Maskeli imaj

B: Sahte alışveriş

C: Kırık ayna

D: Gösterişçi tüketim

Cevap:


KİM MİLYONER OLMAK İSTER YARIŞMA FORMATI HAKKINDA BİLGİLER

Dünyanın en popüler ve en çok ödül dağıtan yarışma programlarından biri olan Kim Milyoner Olmak İster, atv ekranlarındaki heyecanını sürdürüyor. Yarışmada, zorluk seviyesi giderek artan 13 soru bulunuyor. Tüm soruları doğru cevaplayarak 13. soruyu bilen yarışmacı, 5 Milyon TL'lik büyük ödülün sahibi oluyor.

Yarışmada belirli aşamalarda baraj soruları yer alıyor. 2. soruda 5.000 TL, 7. soruda ise 50.000 TL'lik baraj geçildiğinde, yarışmacı bu tutarları garantiliyor. Eğer bir soruda yanlış cevap verilirse, yarışmacı en son geçilen baraj ödülünü kazanıyor. Ayrıca, yarışmacı istediği aşamada çekilme hakkına sahip; bu durumda en son doğru bildiği sorunun ödülünü alarak yarışmadan ayrılabiliyor.

Bu dinamik ve heyecan dolu format, izleyicilere hem bilgi hem de stratejiyi bir arada kullanma fırsatı sunuyor!

Osman DEMİR
