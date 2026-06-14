Amerika'da saat kaç, Türkiye ile ABD arasında kaç saat fark var?

2026 Dünya Kupası’nın Amerika kıtasında düzenlenmesiyle birlikte, spor severlerin ajandalarındaki en önemli başlık zaman dilimleri oldu. Milli maçlarımızı ve dev turnuvayı takip etmek isteyen taraftarlar, "Türkiye ile ABD arasında kaç saat fark var?" sorusunun cevabına göre planlarını yapıyor.

AMERİKA'DA SAAT KAÇ? TÜRKİYE İLE ABD ARASINDA KAÇ SAAT FARK VAR?

2026 Dünya Kupası heyecanı yaklaşırken, ticaret yapanlardan öğrencilere, turistlerden futbolseverlere kadar herkesin en çok araştırdığı konuların başında saat dilimleri geliyor. ABD’nin devasa coğrafyası nedeniyle tek bir saat dilimine sahip olmaması, "Amerika'da saat kaç?" sorusunu biraz karmaşık hale getirebiliyor. Türkiye ile ABD arasındaki saat farkı, bulunduğunuz eyalete ve mevsime göre değişiklik göstermektedir. İşte New York'tan Los Angeles'a, Chicago'dan Vancouver sınırına kadar Amerika zaman dilimleri ve Türkiye ile olan güncel farklar.

AMERİKA’NIN ZAMAN DİLİMLERİ VE TÜRKİYE FARKI

Amerika Birleşik Devletleri, anakara üzerinde dört ana zaman dilimine ayrılmıştır. Türkiye, kalıcı olarak UTC+3 zaman dilimini kullandığı için ABD ile arasındaki farklar şu şekildedir:

Doğu Zaman Dilimi (Eastern Time - ET): New York, Miami, Washington D.C. gibi şehirleri kapsar. Türkiye ile arasında genellikle 7 saat fark vardır. (Türkiye daha ileridedir).

Merkezi Zaman Dilimi (Central Time - CT): Chicago, Houston, Dallas gibi şehirleri kapsar. Türkiye ile arasında 8 saat fark bulunur.

Dağlık Zaman Dilimi (Mountain Time - MT): Denver, Phoenix, Salt Lake City gibi şehirleri içine alır. Türkiye ile farkı 9 saattir.

Pasifik Zaman Dilimi (Pacific Time - PT): Los Angeles, San Francisco, Seattle ve 2026 Dünya Kupası'nın önemli merkezlerinden Vancouver sınırındaki şehirleri kapsar. Türkiye ile farkı tam 10 saattir.

ŞU AN AMERİKA’DA SAAT KAÇ? (EYALETLERE GÖRE ÖRNEKLER)

Türkiye’de saat 14:48 iken Amerika’nın farklı noktalarında saatler şu şekildedir:

New York (Doğu): 07:48 (Sabah)

Chicago (Merkez): 06:48 (Sabah)

Denver (Dağlık): 05:48 (Sabah)

Los Angeles (Pasifik): 04:48 (Sabahın ilk ışıkları)

Bu tablo, Türkiye ile ABD arasındaki zaman makasının ne kadar geniş olduğunu ve özellikle canlı yayınları takip etmek isteyenlerin neden dikkatli olması gerektiğini kanıtlıyor.

YAZ SAATİ UYGULAMASI VE DEĞİŞEN DENGELER

ABD'de "Daylight Saving Time" (Yaz Saati Uygulaması) halen aktif olarak kullanılmaktadır. 2026 yılında ABD'de yaz saati 8 Mart tarihinde başlamış olup 1 Kasım tarihine kadar devam edecektir. Türkiye yaz saati uygulamasını kaldırdığı için, bu tarihler arasında saat farkları sabit kalır. Ancak kış dönemine geçildiğinde (Kasım-Mart arası), ABD saatleri bir saat geri aldığı için Türkiye ile arasındaki fark bir saat daha artmaktadır.

2026 DÜNYA KUPASI TAKİBİ İÇİN SAAT REHBERİ

2026 Dünya Kupası maçlarını Türkiye'den izleyecek taraftarlar için saat farkı oldukça kritiktir. Maçların çoğu ABD ve Kanada'nın yerel saatiyle akşam oynandığında, Türkiye'de saatler gece yarısını veya sabaha karşıyı gösterecektir. Örneğin; Los Angeles veya Vancouver'da akşam saat 20:00'de başlayan bir maç, Türkiye saatiyle sabah 06:00'da ekranlara gelecektir.

AMERİKA SAATİNİ HESAPLARKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Eyalet Sınırları: Bazı eyaletler iki farklı zaman dilimine bölünmüş olabilir (Örneğin: Kentucky, Tennessee, Florida).

Arizona ve Hawaii İstisnası: Arizona eyaletinin büyük bir kısmı ve Hawaii adaları yaz saati uygulamasını kullanmaz. Bu bölgelerle olan fark yıl boyu değişebilir.

Jet Lag Etkisi: Türkiye'den ABD'ye seyahat edenler için 7 ile 10 saatlik bu fark, vücut saatinin uyum sağlamasını zorlaştıran ciddi bir "jet lag" etkisi yaratır.

"Amerika'da saat kaç?" sorusunun cevabı, bakılan şehre göre 3 saatlik bir değişkenlik gösterir. Türkiye ile olan 7-10 saatlik farkı göz önünde bulundurarak planlarınızı yapabilir, iletişim veya maç takibi süreçlerinizi bu rehberle kolaylaştırabilirsiniz.