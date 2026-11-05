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Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) bir sonraki başkanlık seçiminin tarihi belli oldu. ABD'de başkan ve başkan yardımcısının belirleneceği seçimler dört yılda bir düzenlenirken, 2024 yılında yapılan seçimin ardından gözler 2028 takvimine çevrildi. Seçim tarihini takip eden süreçte başkanlık görevinin ne zaman başlayacağı ve seçimlerin hangi aşamalardan oluştuğu da merak ediliyor. Peki, Amerika başkanlık seçimi ne zaman yapılacak? ABD başkan seçimi kaç yılda bir yapılır? Detaylar...

AMERİKA BAŞKANLIK SEÇİMİ NE ZAMAN?

ABD'de bir sonraki başkanlık seçimi 7 Kasım 2028 Salı günü yapılacak. ABD hükümetinin resmî bilgilendirme platformu USA.gov tarafından açıklanan takvime göre, başkanlık seçimleri kasım ayının ilk pazartesisini takip eden salı günü gerçekleştiriliyor.

2024 yılında yapılan son başkanlık seçiminin ardından yeni seçimler 2028 yılında düzenlenecek. Seçmenler, başkan ve başkan yardımcısı adayları arasında tercih yapacak.

ABD BAŞKAN SEÇİMİ KAÇ YILDA BİR YAPILIR?

ABD'de başkanlık seçimleri dört yılda bir yapılır. ABD Anayasası'na göre başkanın görev süresi dört yıldır. Seçimlerin ardından belirlenen başkan ve başkan yardımcısı, yasal takvim doğrultusunda göreve başlar.

Başkanlık seçimleriyle birlikte başkan yardımcısı da aynı seçim sürecinde belirlenir. Seçim takvimi, ön seçimlerden parti kongrelerine, genel seçimlerden Seçiciler Kurulu oylamasına kadar farklı aşamalardan oluşur.

ABD BAŞKANLIK SEÇİMLERİ HANGİ TARİHTE YAPILIYOR?

ABD'de başkanlık seçimlerinin genel oylaması, dört yılda bir kasım ayının ilk pazartesisini takip eden salı günü yapılır. Bu nedenle seçim tarihi her dönem değişse de haftanın günü ve takvim kuralı aynıdır.

2028 yılında bu tarih 7 Kasım Salı gününe denk geliyor. Seçim sürecinde siyasi partiler kendi adaylarını belirlemek için eyaletlerde ön seçim ve parti toplantıları düzenliyor. Ardından partilerin ulusal kongrelerinde başkan ve başkan yardımcısı adayları resmen ilan ediliyor.

ABD'DE YENİ BAŞKAN NE ZAMAN GÖREVE BAŞLAR?

ABD'de başkanlık seçiminin ardından göreve başlama töreni 20 Ocak'ta düzenlenir. ABD yasalarına göre başkan ve başkan yardımcısının dört yıllık görev süresi, seçim yılı sonrasındaki 20 Ocak'ta başlar.

2028 yılında yapılacak seçimin ardından belirlenen yeni başkanın göreve başlama tarihi 20 Ocak 2029 olacak.

ABD BAŞKANI KAÇ DÖNEM GÖREV YAPABİLİR?

ABD Anayasası'nın 22'nci Değişikliği uyarınca bir kişi, başkanlık görevine en fazla iki kez seçilebilir. Bu nedenle bir başkanın seçilerek görev yapabileceği toplam süre, normal koşullarda sekiz yılı aşamaz.

Başkanlık seçimi dört yılda bir yapılırken, başkanın görev süresi de dört yıl olarak belirlenmiştir.