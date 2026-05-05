Amedspor süper lige çıktı mı?

Amedspor’un Süper Lig yolculuğu, kulübün sportif başarısı ve ligdeki sıralamasıyla doğrudan bağlantılı olarak yakından takip ediliyor. Taraftarlar, takımın üst lige çıkma ihtimalini ve play-off sürecindeki durumunu öğrenmek için gelişmeleri araştırıyor. Son karşılaşmaların ardından Amedspor’un Süper Lig’e yükselip yükselmediği konusu futbol gündeminde önemli bir yer tutmaya devam ediyor.

AMEDSPOR 16 YIL SONRA SÜPER LİG’E YÜKSELDİ

Amedspor, 2 Mayıs’ta Iğdırspor ile berabere kaldığı karşılaşmanın ardından Trendyol 1. Lig’i ikinci sırada tamamlayarak Süper Lig’e yükselmeyi başardı. Ligin son haftasına kadar süren büyük çekişme, maçların bitiş düdüğüyle birlikte netlik kazandı ve Diyarbakır temsilcisi uzun bir aradan sonra en üst lige çıkmanın sevincini yaşadı.

YÜKSELİŞ SON SANİYELERDE KESİNLEŞTİ

Amedspor’un Süper Lig’e çıkışı adeta nefes kesen bir finalle gerçekleşti. Aynı puana sahip olduğu İstanbul ekibi Erokspor’un evinde Pendikspor ile berabere kalması, dengeleri son anda değiştirdi. İki takım sezonu 74’er puanla tamamlarken, ikili averaj avantajı Amedspor’a ikinci sırayı getirdi ve yükselişin kapısını açtı.

İKİLİ AVERAJ AMEDSPOR’A ÜSTÜNLÜK SAĞLADI

Sezon boyunca Erokspor ile oynanan karşılaşmalar, sıralamanın belirlenmesinde kritik rol oynadı. Ligin ilk yarısında Amedspor’un 2-1 kazandığı mücadele ve İstanbul’daki ikinci maçta alınan beraberlik, Diyarbakır temsilcisine ikili averajda üstünlük sağladı. Bu detay, Amedspor’un Süper Lig biletini almasında belirleyici oldu.

DİYARBAKIR’DA 16 YIL SONRA GELEN BÜYÜK COŞKU

Amedspor’un Süper Lig’e yükselmesi, Diyarbakır’da büyük bir sevinç dalgası yarattı. 16 yıl aradan sonra gelen bu başarı, şehirde adeta bayram havası estirdi. Taraftarlar sokaklara dökülerek tarihi yükselişi kutlarken, kulüp için yeni bir dönemin de başlangıcı oldu.