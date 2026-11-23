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Amedspor stadı yıkılıyor mu sorusu, görüntülerin yayılmasının ardından futbolseverlerin gündemine oturdu. Diyarbakır'da oynanan Amedspor Çaykur Rizespor maçında çekilen videoda, taraftarların zıpladığı sırada tribün basamaklarının belirgin şekilde hareket ettiği görülüyor. Stadın yıkılma tehlikesine ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken, taraftarlar olası bir riske karşı yetkililerden stadyumda acilen teknik inceleme yapılmasını talep etti.

AMEDSPOR STADINA NE OLDU?

Amedspor ile Çaykur Rizespor arasında oynanan Süper Lig maçı sırasında tribünde korkutan anlar yaşandı. Karşılaşma boyunca takımlarına coşkuyla destek veren yeşil kırmızılı taraftarların hep birlikte zıpladığı anlarda, tribün basamaklarının şiddetle sallandığı ve zeminle temasının kesildiği görüldü. Tribündeki bir taraftar tarafından kaydedilen görüntüler kısa sürede gündem oldu.

AMEDSPOR STADI YIKILIYOR MU?

Amedspor'un iç saha maçlarını oynadığı stadın yıkılma riski taşıdığına dair resmi bir tespit ya da açıklama bulunmuyor. Ancak tribün basamaklarının taraftar hareketiyle bu denli sallanması, stadyum güvenliğini tartışmaya açtı. Yaşanan durumun bir yapısal sorundan mı yoksa tribündeki bağlantı elemanlarından mı kaynaklandığı ise ancak yapılacak teknik incelemeyle netlik kazanacak.

TARAFTARLARDAN ACİL İNCELEME ÇAĞRISI

Görüntülerin ardından taraftarlar, olası bir çökme riskine karşı önlem alınması çağrısında bulundu. Gelecek maçlarda benzer bir tehlikenin yaşanmaması için yetkililerin stadyumda acilen teknik inceleme başlatmasını isteyen taraftarlar, tribünlerin güvenli hale getirilmesini talep etti.

YETKİLİLERDEN AÇIKLAMA GELDİ Mİ?

Tribünde yaşanan sallanmaya ilişkin Amedspor Kulübü ya da stadyumun bağlı olduğu kurumlardan henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Yetkililerin görüntüler üzerine stadyumda inceleme başlatıp başlatmayacağı merak ediliyor.

AMEDSPOR HANGİ STADDA OYNUYOR?

Amedspor, iç saha maçlarını Diyarbakır Stadyumu'nda oynuyor. 2018 yılında hizmete açılan stadyum, yaklaşık 33 bin kişilik kapasitesiyle Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin en büyük stadyumları arasında yer alıyor.