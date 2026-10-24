Amedspor Samsunspor CANLI İZLE! Amedspor Samsunspor maçı hangi kanalda, CANLI nereden izlenir?Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Samsunspor - Amedspor karşılaşmasını canlı takip etmek isteyen taraftarlar, maçın yayın bilgilerine odaklandı. “Amedspor Samsunspor canlı izle” araması yapan futbolseverler, mücadelenin hangi kanalda yayınlanacağını ve nereden izlenebileceğini merak ediyor. Peki, Amedspor Samsunspor maçı hangi kanalda, canlı nereden izlenir? Amedspor Samsunspor, canlı, şifresiz izle!
Samsunspor ile Amedspor arasındaki mücadeleyi canlı izlemek isteyen futbolseverler, karşılaşmanın yayın bilgilerini araştırıyor. Amedspor Samsunspor maçı hangi kanalda? Karşılaşmayı ekran başından takip etmek isteyenler, canlı yayın detaylarını merak ediyor. Amedspor Samsunspor canlı izle! Amedspor Samsunspor şifresiz, donmadan izle!
AMEDSPOR SAMSUNSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Samsunspor ile Amedspor arasında oynanacak karşılaşma beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Maçı televizyondan takip etmek isteyen futbolseverlerin ilgili yayın kanalına erişim sağlaması gerekiyor.
AMEDSPOR SAMSUNSPOR CANLI NEREDEN İZLENİR?
Samsunspor - Amedspor maçını canlı izlemek isteyen futbolseverler, karşılaşmayı beIN SPORTS 1 üzerinden takip edebilecek. Mücadele, yayıncı kuruluşun uygun abonelik koşulları kapsamında dijital yayın seçeneklerinden de izlenebilecek. Maçın şifresiz yayınlandığına ilişkin doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor.
AMEDSPOR SAMSUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Samsunspor ile Amed Sportif Faaliyetler arasındaki Trendyol Süper Lig 9. hafta karşılaşması, 24 Ekim 2026 Cumartesi günü saat 19.00'da başlayacak. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak mücadelede hakem Kadir Sağlam görev yapacak.
SAMSUNSPOR - AMEDSPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasındaki karşılaşma, Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak. Samsunspor, kendi sahasında mücadele ederken Amed Sportif Faaliyetler deplasmanda sahaya çıkacak.