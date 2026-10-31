Amedspor maçı ne zaman? Amedspor Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta, nerede oynanacak?

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Trendyol Süper Lig'de heyecan 10. hafta karşılaşmalarıyla devam ediyor. Ligde zirve mücadelesi veren Amedspor, sahasında Eyüpspor'u konuk etmeye hazırlanıyor. Diyarbakır temsilcisinin taraftarları, kritik karşılaşma öncesinde "Amedspor maçı ne zaman?", "Amedspor- Eyüpspor maçı saat kaçta?" ve "Amedspor Eyüpspor maçı nerede oynanacak, hangi kanalda yayınlanacak?" sorularına yanıt arıyor. Peki, Amedspor-Eyüpspor karşılaşması hangi gün, saat kaçta başlayacak? İşte maçın tarihi, stadyumu ve canlı yayın bilgileri.

AMEDSPOR EYÜPSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Amedspor ile Eyüpspor arasındaki Trendyol Süper Lig 10. hafta karşılaşması, 1 Kasım 2026 Pazar günü oynanacak. Diyarbakır temsilcisi, taraftarı önünde üç puan mücadelesi verecek.

AMEDSPOR EYÜPSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Amedspor-Eyüpspor karşılaşmasının başlama saati 13.30 olarak açıklandı. Futbolseverler, pazar günü saat 13.30'dan itibaren mücadeleyi takip edebilecek.

AMEDSPOR EYÜPSPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Karşılaşma, Diyarbakır'da bulunan Diyarbakır Stadyumu'nda oynanacak.

AMEDSPOR EYÜPSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Amedspor-Eyüpspor karşılaşmasının beIN SPORTS ekranlarından canlı yayınlanması planlanıyor. Ajansspor'un maç bilgilerine göre mücadele beIN SPORTS 2 kanalından futbolseverlerle buluşacak. Yayın akışında değişiklik olup olmadığını maç öncesinde kontrol etmekte fayda var.

AMEDSPOR EYÜPSPOR MAÇININ HAKEMİ KİM?

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre karşılaşmayı Alpaslan Şen yönetecek.

Şen'in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Ogün Kamacı yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Muhammet Ali Metoğlu olacak.

AMEDSPOR EYÜPSPOR MAÇI ÖNCESİ TAKIMLARIN SON DURUMU

Amedspor, ligde oynadığı 9 karşılaşmada 20 puan topladı ve üst sıralardaki yerini koruyor. Eyüpspor ise aynı süreçte 3 puanla alt sıralarda bulunuyor.

Amedspor, son maçında deplasmanda Samsunspor'u 2-1 mağlup ederek moral kazanırken Eyüpspor, Kasımpaşa karşısında sahadan 1-0'lık mağlubiyetle ayrıldı.