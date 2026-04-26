Amedspor Bodrumspor maçı hangi kanalda, Amedspor Bodrumspor nereden CANLI izlenir?

Amed spor - Bodrum spor maçı canlı yayın seçenekleri, her iki takımın taraftarları ve futbolseverler tarafından yoğun bir şekilde takip ediliyor. 26 Nisan Pazar günü saat 16:00'da start alan müsabaka, TRT Spor ekranlarından konferans yayınla, beIN Connect ve tabii Spor 1 platformlarından ise naklen yayınlanıyor. Karşılaşmayı televizyondan şifresiz takip etmek isteyen sporseverler TRT Spor kanalını tercih edebilirken, internet üzerinden kesintisiz izlemek isteyenler için dijital yayın alternatifleri de hazır durumda. Diyarbakır'daki bu kritik puan mücadelesine dair son dakika gelişmeleri haberimizin devamında.

AMEDSPOR - BODRUMSPOR MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Trendyol 1. Lig’de heyecan fırtınası Diyarbakır’a taşınıyor! Zirve mücadelesini yakından ilgilendiren kritik randevuda Amed Sportif Faaliyetler, sahasında Sipay Bodrum FK'yı ağırlıyor. 26 Nisan 2026 Pazar günü (bugün) oynanan bu dev müsabaka, saat 16:00 itibarıyla başladı. Her iki takımın da Süper Lig yolunda kayıpsız geçmek istediği bu zorlu 90 dakika, futbolseverleri ekran başına kilitliyor.

CANLI İZLE: AMEDSPOR - BODRUMSPOR MAÇI YAYIN PLATFORMLARI

Diyarbakır Stadyumu'ndaki bu büyük buluşmayı takip etmek isteyen taraftarlar için iki ana yayın mecrası bulunuyor. İşte canlı yayın bilgileri:

• TRT Spor: Şifresiz ve konferans yayın seçeneğiyle stadyumdaki tüm önemli anları anlık olarak aktarıyor.

• Bein Sports 4: Karşılaşmayı maçın başından sonuna kadar naklen ve kesintisiz olarak izleyiciyle buluşturuyor.

TRT SPOR ŞİFRESİZ İZLEME VE KANAL NUMARALARI

Mücadeleyi herhangi bir abonelik ücreti ödemeden televizyondan takip etmek isteyenler için TRT Spor, dijital ve uydu platformlarında şu kanallarda yer almaktadır:

• Digiturk: 86. Kanal

• D-Smart: 86. Kanal

• Tivibu: 85. Kanal

• Kablo TV: 133. Kanal

• Turkcell TV+: 70. Kanal

• Türksat Uydu: Şifresiz HD yayın üzerinden tüm Türkiye’den erişim sağlanabilir.

BEIN SPORTS 4 FREKANS VE DİJİTAL ERİŞİM BİLGİLERİ

Karşılaşmayı daha detaylı ve tam yayın olarak izlemek isteyen futbolseverler, Bein Sports 4 kanalını tercih edebilirler. Platformlardaki kanal numaraları şöyledir:

• Digiturk: 80. Kanal

• Kablo TV: 235. Kanal Ayrıca beIN Connect uygulaması üzerinden internete bağlı akıllı televizyonlar, tabletler veya cep telefonları aracılığıyla maçı yüksek çözünürlüklü olarak izleyebilirsiniz.

DİYARBAKIR STADYUMU’NDA ZİRVE TAKİBİ

Diyarbakır’ın modern spor kompleksi olan Diyarbakır Stadyumu, bugün 1. Lig Konferans Yayın kuşağının en önemli maçlarından birine ev sahipliği yapıyor. Saat 16:00'da başlayan maçta, Amedspor taraftarının yoğun desteğiyle galibiyete uzanmak isterken; Bodrum FK ise zorlu deplasmandan puan çıkartarak play-off hattındaki yerini sağlamlaştırmayı hedefliyor. Maçın anlık skorunu ve önemli gelişmelerini haberimizden takip edebilirsiniz.