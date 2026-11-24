25 Kasım Çarşamba Amasya'da okul yok mu diye merak edenler için son durum belli. Amasya Valiliği tarafından şu ana kadar eğitime ara verildiğine dair bir duyuru yapılmadı. Yarın Amasya'da okullar açık olacak ve dersler normal saatlerinde işlenecek. Velilerin ve öğrencilerin olası bir son dakika tatil kararı için Amasya Valiliği ile ilçe kaymakamlıklarının resmi hesaplarını takip etmeleri öneriliyor.

SON DAKİKA AMASYA VALİLİĞİ TATİL DUYURUSU

Amasya Valiliği, 25 Kasım Çarşamba günü için şu ana kadar eğitime ara verildiğine dair bir açıklama yapmadı. Valilikten olası bir tatil kararı gelmesi halinde karar, Amasya Valiliği'nin resmi internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden duyurulacak.

AMASYA OKULLAR TATİL Mİ?

Hayır, şu an için Amasya'da okullar tatil değil. Olumsuz hava koşullarına rağmen il genelinde ve ilçelerde açıklanmış bir tatil kararı bulunmuyor. Bu nedenle 25 Kasım Çarşamba günü okulların açık olması bekleniyor.

25 KASIM ÇARŞAMBA AMASYA'DA OKUL YOK MU?

25 Kasım Çarşamba günü Amasya'da okul var. Ancak yağışların şiddetini artırması halinde valilik ya da kaymakamlıklar tarafından il veya ilçe bazında tatil kararı alınabilir. Bu nedenle velilerin ve öğrencilerin resmi duyuruları akşam ve sabah saatlerinde kontrol etmeleri öneriliyor.

AMASYA'DA HAVA NASIL OLACAK?

Meteorolojik verilere göre Amasya'da şiddetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Kentte en yüksek sıcaklığın 13, en düşük sıcaklığın ise 9 derece civarında olması öngörülüyor.

Gök gürültülü sağanak sırasında ani su baskınları, kısa süreli kuvvetli rüzgâr ve yıldırım riskine karşı dikkatli olunması gerekiyor. Okula gidecek öğrencilerin yağmurluk ve şemsiye bulundurmaları, servis ve özel araç kullanan sürücülerin de kaygan yollarda hızlarını düşürmeleri öneriliyor.

OKUL TATİL KARARINI KİM VERİR?

Olumsuz hava koşulları nedeniyle okulların tatil edilmesine il genelinde valilikler, ilçe genelinde ise kaymakamlıklar karar veriyor. Tatil kararları genellikle akşam saatlerinde ya da sabahın erken saatlerinde resmi internet siteleri ve sosyal medya hesapları üzerinden duyuruluyor. Amasya'da de olası bir tatil kararı Amasya Valiliği tarafından açıklanacak.