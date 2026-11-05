Altın yükselir mi düşer mi? SON DAKİKA! Altın yükselmeye devam edecek mi?

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Altın fiyatları 5 Kasım 2026 Perşembe günü yatırımcıların ve altın alım satımı yapacak vatandaşların gündemindeki yerini koruyor. İç ve dış piyasalardaki gelişmelerin etkisiyle gram altın başta olmak üzere çeyrek, yarım, tam ve Ata altının güncel alış satış fiyatları takip ediliyor. Yeni güne 6 bin 650 TL seviyesinin üzerinde başlayan gram altın, sabah saatlerinde 6 bin 657 TL civarında işlem görüyor. Peki, altın yükselir mi düşer mi, gram altın yükselmeye devam edecek mi? İşte 5 Kasım 2026 güncel altın fiyatları ve piyasadaki son durum...

GRAM ALTIN BUGÜN NE KADAR?

Altın piyasasındaki hareketlilik 5 Kasım Perşembe günü de yakından izleniyor. Özellikle gram altın fiyatındaki değişimler, birikimlerini altın üzerinden değerlendirmek isteyenlerin araştırdığı konular arasında bulunuyor.

Yeni güne 6 bin 650 TL seviyesinin üzerinde başlayan gram altın, sabah saatlerinde 6.657 TL civarında işlem görüyor. Güncel verilere göre gram altının alış fiyatı 6.656,57 TL, satış fiyatı ise 6.657,47 TL olarak kaydedildi.

5 KASIM 2026 GRAM ALTIN ALIŞ VE SATIŞ FİYATI

Gram altın alış: 6.656,57 TL

Gram altın satış: 6.657,47 TL

KAPALI ÇARŞI ALTIN FİYATLARI 5 KASIM 2026

Kapalı Çarşı'da altın fiyatları 5 Kasım Perşembe günü de alıcılar ve satıcılar tarafından takip ediliyor. Gram altının yanı sıra çeyrek, yarım, tam ve Ata altın fiyatları da araştırılıyor.

Kapalı Çarşı verilerine göre 5 Kasım 2026 güncel altın alış ve satış fiyatları şöyle:

Gram altın alış: 6.656,31 TL

Gram altın satış: 6.657,34 TL

Çeyrek altın alış: 10.443,16 TL

Çeyrek altın satış: 10.681,97 TL

Yarım altın alış: 20.821,05 TL

Yarım altın satış: 21.363,95 TL

Tam altın alış: 43.206,00 TL

Tam altın satış: 43.719,00 TL

Ata altın alış: 43.078,04 TL

Ata altın satış: 44.165,23 TL

22 ayar bilezik alış: 5.952,60 TL

22 ayar bilezik satış: 5.958,39 TL

Gümüş alış: 85,90 TL

Gümüş satış: 85,99 TL

ÇEYREK ALTIN BUGÜN NE KADAR?

Altın piyasasında en çok takip edilen ürünlerden çeyrek altının fiyatı 5 Kasım Perşembe günü de merak ediliyor. Düğün, nişan ve özel günlerde hediye olarak tercih edilen çeyrek altının Kapalı Çarşı'daki alış fiyatı 10.443,16 TL, satış fiyatı ise 10.681,97 TL seviyesinde bulunuyor.

YARIM VE TAM ALTIN KAÇ TL?

Yarım ve tam altının güncel alış satış fiyatları da yatırımcıların takip ettiği veriler arasında yer alıyor. Kapalı Çarşı verilerine göre yarım altının alış fiyatı 20.821,05 TL, satış fiyatı 21.363,95 TL oldu. Tam altının alış fiyatı 43.206 TL, satış fiyatı ise 43.719 TL olarak kaydedildi.

5 KASIM 2026 GÜNCEL DÖVİZ FİYATLARI

Altın fiyatlarının seyrinde etkili olan göstergeler arasında döviz kurları da bulunuyor. 5 Kasım 2026 Perşembe sabahı itibarıyla güncel döviz alış ve satış fiyatları şöyle:

ABD doları: 50,03 TL alış – 50,05 TL satış

Euro: 56,42 TL alış – 56,48 TL satış

İngiliz sterlini: 67,45 TL alış – 67,79 TL satış

ALTIN FİYATLARI YÜKSELİR Mİ, DÜŞER Mİ?

Altın fiyatlarının günlük seyrinde küresel piyasalardaki gelişmeler ve döviz kurlarındaki hareketlilik etkili oluyor. Uluslararası piyasalarda ons altının dolar karşısındaki değeri, dolar/TL kuru, merkez bankalarının faiz kararları ve küresel ekonomik beklentiler altın fiyatlarında değişime neden olabiliyor.

Türkiye'de gram altın fiyatı, uluslararası piyasalarda işlem gören ons altın ile dolar/TL kurunun birlikte etkisiyle şekilleniyor. Bu nedenle ons altındaki yükseliş veya düşüş, döviz kurundaki hareketlere bağlı olarak gram altın fiyatına farklı oranlarda yansıyabiliyor.

GRAM ALTIN YÜKSELECEK Mİ, DÜŞECEK Mİ?

Gram altının önümüzdeki günlerde nasıl bir seyir izleyeceği yatırımcıların gündeminde yer alıyor. Ancak altın fiyatlarının yükselmeye devam edip etmeyeceğine veya düşüşe geçip geçmeyeceğine ilişkin kesin bir öngörüde bulunmak mümkün değil.

Küresel enflasyon verileri, merkez bankalarının faiz politikaları, doların uluslararası piyasalardaki seyri ve jeopolitik gelişmeler altın fiyatlarının yönünü etkileyen başlıca unsurlar arasında bulunuyor. Bu gelişmelerin yanı sıra dolar/TL kurundaki değişimler de Türkiye'de gram altın fiyatlarının seyrinde belirleyici oluyor.

Altın fiyatları gün içerisinde değişebildiğinden alım satım işlemi yapmadan önce güncel piyasa verilerinin kontrol edilmesi gerekiyor.

Haberde yer alan veriler yatırım tavsiyesi değildir.