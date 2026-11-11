Altın yükselecek mi, düşecek mi? SON DAKİKA! Altın yeniden yükselir mi, daha da düşer mi?

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Altın fiyatları, 11 Kasım 2026 Çarşamba günü yatırımcıların gündemindeki yerini koruyor. Önceki işlem gününde sert düşüş yaşayan ons altın, yeni güne sınırlı yükselişle başlarken gram altın da 6 bin 500 TL seviyesinin üzerinde işlem görüyor. Piyasalardaki hareketliliğin ardından “Altın yükselecek mi, düşecek mi?” sorusu merak edilirken gram, çeyrek, yarım ve Cumhuriyet altınının güncel fiyatları araştırılıyor.

ALTIN YÜKSELECEK Mİ, DÜŞECEK Mİ?

Altın piyasasında kısa vadeli yönü belirleyecek gelişmeler yakından takip ediliyor. 11 Kasım Çarşamba günü ons altın, önceki işlem günündeki yaklaşık yüzde 2,67'lik kaybın ardından sınırlı yükseliş kaydetti. Küresel piyasalarda görülen bu toparlanmada teknik alımların ve kâr satışlarının etkili olduğu değerlendiriliyor.

Reuters'ın aktardığı piyasa değerlendirmesine göre, ABD'de beklentilerin üzerinde gelen enflasyon verileri ve Fed'in faiz politikasına ilişkin daha sıkı beklentiler, altın fiyatları üzerinde baskı oluşturuyor. Faizlerin yüksek seyretmesi, faiz getirisi bulunmayan altının cazibesini azaltabiliyor. Öte yandan Orta Doğu'daki jeopolitik gelişmelerin altına destek sağlayabileceği belirtiliyor.

Bu gelişmeler, altın fiyatlarında kısa vadede dalgalı seyrin devam edebileceğine işaret ediyor. Ancak mevcut veriler, altının kesin olarak yükseleceği veya düşeceği yönünde bir sonuç ortaya koymuyor.

ALTIN YENİDEN YÜKSELİR Mİ, DAHA DA DÜŞER Mİ?

Önceki işlem gününde yaşanan sert kaybın ardından 11 Kasım'da ons altında sınırlı toparlanma görüldü. Ancak ABD enflasyon verileri ve Fed'in faiz politikasına ilişkin beklentiler, fiyatların yönü üzerinde etkili olmaya devam ediyor.

Altının yeniden yükselişe geçmesinde küresel ekonomik gelişmeler, merkez bankalarının para politikaları, doların seyri ve jeopolitik riskler belirleyici olabilecek başlıklar arasında bulunuyor. Faiz beklentilerinin güçlenmesi ise altın üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturabilecek unsurlar arasında yer alıyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Altın yatırımcılarının yakından takip ettiği gram altın, 11 Kasım 2026 Çarşamba günü 6 bin 500 TL seviyesinin üzerinde işlem görüyor. Güncel fiyat listesinde gram altının satış fiyatı 6.545,68 TL olarak yer alıyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın fiyatı da 11 Kasım Çarşamba günü araştırılan başlıklar arasında bulunuyor. Güncel verilere göre çeyrek altın 10.596 TL alış, 10.676 TL satış fiyatıyla işlem görüyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altınının alış fiyatı 43.436 TL, satış fiyatı ise 43.786 TL seviyesinde bulunuyor.

ONS ALTIN NE KADAR?

Uluslararası piyasalarda altın fiyatlarının yönünü belirleyen ons altın, 11 Kasım 2026 Çarşamba günü yaklaşık 4.037 dolar seviyesinde seyrediyor. Önceki işlem günündeki sert düşüşün ardından ons altında sınırlı yükseliş kaydedildi.

11 KASIM 2026 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

11 Kasım 2026 Çarşamba günü paylaşılan güncel fiyat listesine göre altın türlerinde alış ve satış rakamları şöyle:

Gram altın: 6.545,68 TL satış

Çeyrek altın: 10.596 TL alış – 10.676 TL satış

Yarım altın: 21.219 TL alış – 21.379 TL satış

Tam altın: 42.317 TL alış – 42.617 TL satış

Cumhuriyet altını: 43.436 TL alış – 43.786 TL satış

Ons altın: 4.037 dolar

Altın fiyatları gün içerisinde piyasa koşullarına, döviz kuruna ve ons altındaki değişimlere bağlı olarak farklılık gösterebilir. Alış ve satış fiyatları kuyumcuya ve işlem yapılan piyasaya göre değişebileceğinden işlem öncesinde güncel rakamların kontrol edilmesi gerekiyor.

Haberde yer alan veriler yatırım tavsiyesi değildir.