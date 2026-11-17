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ATV ekranlarında yayınlanan Altı Üstü İstanbul dizisinin 16 Kasım 2026 Pazartesi günü ekrana gelen bölümünde yaşananlar izleyicileri meraklandırdı. Dizinin son sahnelerinde Rami karakterinin bıçaklanarak kanlar içinde yerde kalması, karakterin hikâyesinin sona erip ermediği sorusunu gündeme getirdi. Rami'ye hayat veren Halil İbrahim Kurum'un diziden ayrılıp ayrılmadığı da araştırılmaya başlandı. Peki, Altı Üstü İstanbul Rami öldü mü, Halil İbrahim Kurum diziden ayrıldı mı? Detaylar...

ALTİ ÜSTÜ İSTANBUL RAMİ ÖLDÜ MÜ?

Altı Üstü İstanbul dizisinin 16 Kasım 2026 Pazartesi günü yayınlanan bölümünde Rami'nin başına gelenler izleyicileri şaşırttı. Bölümde Rami, Emir'in arabasını yakan taksici tarafından göğsünden bıçaklandı.

Saldırının ardından kanlar içinde kalan Rami'nin gözlerini kapatması, karakterin ölüp ölmediğine ilişkin soru işaretlerini beraberinde getirdi. Ancak mevcut bilgilerde Rami'nin hayatını kaybettiğine ilişkin kesinleşmiş bir açıklama bulunmuyor.

Karakterin akıbetinin, dizinin gelecek hafta yayınlanacak yeni bölümünde netlik kazanması bekleniyor.

HALİL İBRAHİM KURUM ALT ÜSTÜ İSTANBUL DİZİSİNDEN AYRILDI MI?

Altı Üstü İstanbul dizisinde Rami karakterini canlandıran Halil İbrahim Kurum'un projeden ayrıldığına ilişkin yapım ekibi veya ATV tarafından yapılmış bir açıklama bulunmuyor. Oyuncu da diziden ayrılacağına yönelik herhangi bir açıklama yapmadı.

Rami'nin son bölümde bıçaklanmasının ardından Halil İbrahim Kurum'un dizideki geleceği merak konusu oldu. Karakterin yaşayıp yaşamayacağı ve oyuncunun hikâyeye devam edip etmeyeceği, gelecek bölümde yaşanacak gelişmelerle belli olacak.

HALİL İBRAHİM KURUM KİMDİR?

Halil İbrahim Kurum, 13 Aralık 1983 tarihinde Adana'da dünyaya geldi. Oyunculuk eğitimini Çukurova Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Oyunculuk Bölümü'nde tamamladı.

Mezuniyetinin ardından Çukurova Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nda kariyerine başlayan Kurum, tiyatro çalışmalarının ardından televizyon projelerinde de rol aldı. Farklı yapımlardaki performanslarıyla ekran izleyicisinin tanıdığı oyuncular arasında yer aldı.

HALİL İBRAHİM KURUM HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

Oyunculuk kariyerinde farklı televizyon projelerinde yer alan Halil İbrahim Kurum'un rol aldığı yapımlar arasında şunlar bulunuyor:

Seversin

Hayaller ve Hayatlar

Kuzey Yıldızı

Benim Adım Melek

Yeni Gelin

Altı Üstü İstanbul

Halil İbrahim Kurum, Altı Üstü İstanbul dizisinde Rami karakterine hayat veriyor. Son bölümde yaşanan bıçaklanma sahnesinin ardından oyuncunun projedeki geleceği izleyiciler tarafından yakından takip ediliyor.